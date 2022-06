Concerto benefico a Monterosso Grana con le canzoni di De Andrè

Si terrà omenica 19 giugno dalle ore 16 a Liretta, frazione di Montemale di Cuneo, si un concerto benefico con i più signifcativi brani di Fabrizio De Andrè.



Da alcuni anni un gruppo di amici che hanno in comune la passione per la musica e la simpatia per il grande De André si sono ritrovati e, nel tempo libero, organizzano concerti per beneficienza. Alcuni di loro, da sempre, conoscono la realtà di Liretta e, dopo l’incendio che ha distrutto la casa di Olga e Mario, hanno deciso di regalare un pomeriggio di musica per collaborare alla ricostruzione.