Per l’ultimo appuntamento con la rassegna di Mercato in Musica, organizzata dal Comune di Boves e La Fabbrica dei Suoni, sabato 18 giugno si esibirà La Banda “La Rumorosa”, insieme agli studenti dell’Istituto Musicale in una formazione inedita, per intrattenere le piazze del mercato a partire dalle ore 10,30.

Strumenti a fiato e percussioni coloreranno le vie del paese, proponendo un repertorio moderno e accattivante.