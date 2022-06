Il Cinecamper del Nuovi Mondi Festival riparte da Dronero in Valle Maira e Rifreddo in Valle Po

Venerdì 17 giugno alle ore 21, in Piazza della Stazione a Dronero (Valle Maira), prende il via il Cinecamper 2022 del Nuovi Mondi Festival. Ad aprire la tradizionale stagione estiva di cinema all’aperto nelle piazze dei borghi di montagna ideato dall’associazione culturale Kosmoki sarà il film “Chiamo, nessuno risponde” (Italia 2022, 56 minuti) del regista Davide Michelis, che sarà presente alla proiezione insieme al suo protagonista Franco Baudino, montanaro per scelta che racconta il suo amore per la montagna e la sua gente in un film doc girato in più di un anno nella conca di Elva, dove vive da 73 anni.



Il titolo è anche in gara nella sezione Mountains al Concorso Internazionale Documentari 2022 dell’XI edizione del Nuovi Mondi Festival. Il secondo appuntamento è in programma martedì 21 giugno alle ore 21,30 nella piazza di Rifreddo (Valle Po), dove verrà riproposto un evergreen del Cinecamper come “Funne, le ragazze che sognavano il mare” (Italia 2016, 79 minuti), il film diretto da Katia Bernardi che racconta l’avventura di un gruppo di pensionate che non hanno mai visto il mare.



Tutti i film del Cinecamper sono a ingresso libero. Il calendario del Cinecamper 2022 è ancora in fase di costruzione: oltre ai due appuntamenti di giugno, al momento sono in programma altre cinque proiezioni tra luglio e agosto, sempre a Rifreddo e Dronero.



Seguiranno aggiornamenti!