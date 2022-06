“Il libro di ricette di Alice – Storia di un crimine nazista”: presentazione alla Libreria La Torre di Alba

Sabato 18 giugno alle ore 18 presso la Libreria La Torre (Via Vittorio Emanuele II 19/g, Alba - tel. 0173 33658) verrà presentato “Il libro di ricette di Alice – Storia di un crimine nazista” di Karina Urbach - Ed. Mondadori 2022.



Sarà presente Silvia Albesano, traduttrice del volume.



Silvia Albesano



Albese, di nascita e di ritorno, lavora in editoria da circa vent'anni, come revisore e traduttore dal tedesco e dall'inglese. Tra gli autori di lingua tedesca che ha avuto la fortuna di tradurre: R. Maria Rilke, Gustav Mahler, Leo Spitzer, Robert Neumann, Esther Kinsky.



L’AUTRICE



Karina Urbach ha conseguito il dottorato presso l'università di Cambridge e ha lavorato presso il German Historical Institute di Londra e la University of London. Dal 2015 svolge attività di ricerca presso l'Institute for Advanced Study di Princeton. Ha partecipato a numerosi documentari storici e, oltre a vari saggi, ha pubblicato il romanzo Cambridge 5, che è stato selezionato per diversi premi.



SINOSSI:



Vienna, anni Venti: Alice Urbach è la figlia di una facoltosa famiglia ebraica, con una irrefrenabile passione per la cucina che né suo padre né un matrimonio imposto riescono ad arginare. Gli anni tra il primo e il secondo conflitto mondiale sono un momento di risveglio e liberazione per le donne austriache, che iniziano a frequentare i caffè fino ad allora riservati agli uomini e organizzano le proprie serate in società: grazie al suo enorme talento comunicativo, Alice si inserisce alla perfezione in questo clima effervescente, diventando in breve la ristoratrice di Vienna per eccellenza. I suoi corsi di cucina insegnano a preparare antipasti, piatti di carne e pasticceria, offrendo ricette veloci e moderne che strizzano l'occhio alle donne lavoratrici. Il suo libro di ricette "So kocht man in Wien!" ("Così si cucina a Vienna!"), pubblicato alla fine del 1935, diventa in breve tempo la bibbia della cucina viennese: un compendio culinario di una capitale austriaca cosmopolita, con un tocco femminista e un'attenzione particolare alle esigenze della moderna economia domestica. Da quel momento in poi, però, le cose peggiorano rapidamente anche per la sua famiglia: a causa delle persecuzioni naziste, Alice è costretta a fuggire prima in Inghilterra e poi negli Stati Uniti. E solo molti anni dopo che, in una libreria viennese, ritrova il suo libro di ricette. Con enorme sorpresa, però, il nome in copertina non è più il suo, bensì quello di Rudolf Rosch: autore a lei sconosciuto, probabilmente mai esistito, ma che rispetta alla perfezione i canoni ariani. Grazie alla documentata ricostruzione di sua nipote Karina Urbach, stimata storica tedesca, questo libro narra la vicenda inedita di una donna straordinaria, testimone di un'epoca di splendore e grandezza, e vittima di un capitolo poco noto nella storia dei crimini nazisti, quello dell'arianizzazione di opere di autori ebrei. Un racconto di resistenza e riscatto, una preziosa lezione su come sopravvivere alla violenza con dignità e orgoglio.