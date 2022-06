La scrittrice cuneese Valentina Mattia presenta il suo nuovo romanzo "Ritornata alla luce"

Si tratta di un thriller psicologico dal taglio introspettivo, ambientato durante la tragedia del crollo delle Torri Gemelle, che segue la lenta convalescenza di Lia, una giovane donna torinese in visita a New York.

Risvegliarsi equivale a compiere un viaggio nei sentieri di una mente scomoda, affollata di voci e di immagini che incitano a non fermarsi, a ricercare a tutti i costi la verità. L'elaborazione del lutto, il disagio fisico, il senso di colpa della sopravvissuta, l'apatia e infine la voglia di tornare a vivere e ad amare; questo è il lungo percorso che affronterà Lia per riuscire a rinascere e ritornare alla luce.

Dunque tutto inizia a New York, 11 settembre 2001. Renata, Lia e Orazio si trovano in una delle torri gemelle che sta prendendo fuoco. Non sono insieme, però, e ciascuno fa del proprio meglio per mettersi in salvo. Non è così semplice quando si è in preda al panico. Chi di loro tre si salverà?