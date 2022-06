Peveragno: AmiCorti IFF prosegue, con la serata "Woman Empowerment"

Proseguono le attività al Villaggio Cinema di Peveragno dove, tra proiezioni ed eventi, star nazionali e internazionali, addetti ai lavori e giovani, si incontrano creando sinergie attraverso il linguaggio universale del cinema.



Domani, dalle ore 16.30, il Festival guidato da Ntrita Rossi, dedica una giornata alle donne, per accendere i riflettori sul tema della violenza di genere, fisica e psicologica, che conta ogni giorno un tragico elenco di vittime.



“Women Empowerment” si aprirà con un toccante monologo interpretato dall’attore Luigi Di Fiore, vicedirettore dell’AmiCorti IFF. Sul palco interverrà quindi Gabriella Wright, attrice e cofondatrice di Never Alone e Love in Action della Chopra Foundation, da sempre in prima linea contro la violenza di genere, la prevenzione dei suicidi e il sostegno psicologico alle vittime. Non mancherà la testimonianza di Gisella Marengo, Presidente Onoraria di AmiCorti, che compare anche in veste di attrice nel video girato nella stanza della Questura di Cuneo dedicata alle donne per il progetto “Una stanza tutta per sé”, realizzato in collaborazione con Soroptimist Club di Cuneo e della Polizia di Stato, già sullo schermo della scorsa edizione del Festival. E ancora, l’intervento della consigliera della Fondazione CRC Giuliana Turco, in rappresentanza dell’associazione L’orecchio di Venere, centro di ascolto che offre accoglienza, supporto e orientamento a tutte le persone vittime di violenza o che hanno assistito o praticato atti violenti.



Nell’ambito dell’evento saranno anche proiettati “Lo spioncino”, corto scritto e diretto da Tiziana Martini ispirato a una storia vera, ed il film “Nome di donna” di Marco Tullio Giordana, con Cristiana Capotondi e Valerio Binasco.



Infine, tutte le donne protagoniste di AmiCorti 2022, tra cui Marta Milans, Montea Robinson, Deborah Rennard, Greta Esposito, Cristina Puccinelli, Anna Zaneva, Andrea del Boca e sua figlia Anna, Karin Piffer, saliranno sul palco per un emozionante momento di condivisione.