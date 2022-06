Peveragno, un successo la 65^ edizione della Fragolata: i ringraziamenti della Pro Loco

Grande successo per la 65^ edizione della Fragolata di Peveragno, la principale manifestazione estiva del paese ai piedi della Bisalta.

Conclusa la manifestazione la Pro Loco Peveragno ringrazia, tramite la propria pagina Facebook, chiunque abbia preso parte nell'ottima riuscita dell'evento. E, in particolare, di chi è stato coinvolto dall'elezione di Miss Fragola.

"Il successo riconosciuto in maniera integrale dagli spettatori di Miss Fragola, andato oltre ogni più rosea aspettativa, è il frutto di mesi di lavoro - si legge nel post - . È la conferma che la serietà, la programmazione, la tenacia, sono qualità alle quali è possibile ambire per il raggiungimento di qualsiasi traguardo. Non è stato semplice organizzare tutto quanto, la pressione è stata tanta, ma la volontà di non deludere e accontentare tutti ancora di più!"

La Pro Loco ringrazia anche le 'miss' premiate duante la serata di sabato 11 giugno: Alessia Rittano (miss Fragola), Ginevra Garro (miss Eleganza), Giulia Turco (miss Sorriso) ed Elisa Ferrari (miss Belle Gambe).

"Questa manifestazione non solo ci rende molto orgogliosi per l’ottimo risultato raggiunto ma ci sprona a continuare con impegno e determinazione su questa strada" concludono i vertici della Pro Loco.