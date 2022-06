Prima "cena dei vicini" sotto casa per i residenti del "Pegaso" e delle "Case Rosse" di Cuneo

Sabato 18 giugno tutti i residenti del Pegaso e delle case “Rosse” di Corso Francia a Cuneo sono invitati a partecipare alla prima cena dei vicini organizzata all’interno del progetto La BOA Donatello Gramsci grazie alla collaborazione nata tra i commercianti, i residenti e gli operatori del territorio.

Una sfida che è nata dalle due esperienze sviluppatesi in questi anni con il Mercatino artigianale A mano e la festa di Natale del quartiere che ha visto collaborare commercianti e abitanti di quella zona.

“Abbiamo raccolto la voglia dei commercianti di continuare ad animare questa zona di Cuneo - dice Danilo Costamagna -, referente della Boa Donatello Gramsci, e insieme abbiamo proposto ai residenti di vederci per pensare insieme a qualcosa da realizzare nei prossimi mesi”.

“Dal primo aperitivo in cortile – aggiunge Giuseppe di Bovingrana – abbiamo coinvolto una decina di abitanti dei condomini vicini che hanno portato idee e proposte per ritrovarsi come comunità. dal quel giorno è nata la voglia di incontrarsi nella forma più semplice: una Cena dei Vicini di casa.”

Dalle 19 ci si potrà unire alla cena pic-nic portando cibo, stoviglie e uno strumento per suonare, al resto ci penseranno i commercianti. Ci saranno anche dei giochi per i bimbi presenti.

Per poter organizzare meglio la serata si chiede di prenotarsi al 339.7954253 (Zava), 340.3855464 (Giuseppe) oppure passando da uno dei negozi del Pegaso.

In caso di maltempo la cena si svolgerà sotto i portici del Pegaso.

Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. E’ un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di co progettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila).

Per maggiori informazioni o per dare il tuo contributo e il tuo punto di vista come cittadino, commerciante o associazione, contattare la Boa all'indirizzo internet www.laboacuneo.it

info@laboacuneo.it