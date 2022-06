Stasera a Busca la Petite Messe Solennelle di Rossini

Per la rassegna internazionale di concerti Musicaè 2022 XVIII Stagione artistica, diretta da Antonello Lerda, il sesto appuntamento della stagione, lasciata alle spalle la splendida e apprezzatissima performance dei Wiener, propone domani, martedì 14 giugno alle ore 20,30 “On air giovanissimi alla ribalta” con un organico che tra strumentisti, coristi, solisti conta centocinquanta elementi, per dare vita nella splendida cornice della chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta alla Petite Messe Solennelle di Gioacchino Rossini. In scena l’Orchestra e il Coro del Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo, il Coro della Società Corale Città di Cuneo, la Corale “Roberto Goitre” di Torino.



"Grazie all'associazione Amici della Musica e al suo presidente - dice il sindaco Marco Gallo - per quest'altra splendida opportunità. Invitiamo i buschesi e il solito affezzionato pubblico di Musicaè ad assistere ad uno spettacolo che si annuncia davvero imponente".



Ingresso libero, con precedenza ai soci dell’associazione organizzatrice, Amici della Musica. Grazie al sostegno della Città e di Sedamyl e in collaborazione con il Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo.



Informazioni: 339.6013250



“Si tratta di una grande evento musicale – spiega Lerda – , un regalo alla comunità buschese, che desideriamo coinvolgere in un evento notevole, voluto a favore della cultura e dei giovani. Desidero ringraziare il sindaco, Marco Gallo, e l’assessore Ezio Donadio che si occupano con noi della preparazione, nonché il parroco, don Roberto Bruna, per aver fin da subito accolto con entusiasmo questa proposta”.