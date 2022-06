Torna Collisioni, il festival Agrirock dal 9 al 17 luglio in un'edizione dedicata ai giovani [VIDEO]

Un festival per giovani, con giovani sul palco. Torna tra meno di un mese Collisioni, festival Agrirock, che dal 9 al 17 luglio accoglierà ad Alba, in piazza Medford, decine di migliaia di ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia.



Il programma dell'edizione speciale, interamente dedicata ai giovani è ampio e prevede l'unica data estiva in Piemonte di Blanco, atteso sul palco di Collisioni sabato 9 luglio (con GianMaria ad aprire il concerto). Domenica 10 si prosegue con i Pinguini Tattici Nucleari e La Rappresentante di Lista. Sabato 16 luglio invece una maxi serata con 5 ore non stop live, che vedranno susseguirsi sul palco Madame, Tanzania, Sangiovanni, Frah Quintale e Coez. Ultimo appuntamento il 17 luglio con Valerio Lundini, accompagnato dalla band i Vazzanikki. "Domenica 26 giugno abbiamo previsto una giornata di apertura di Collisioni a Barolo, con Anastasio, Willie Peyote e Fask Animals per animare la parte letteraria e culturale" spiega Filippo Taricco, direttore artistico di Collisioni.

"L'edizione 2022 sarà completamente dedicata ai giovani, sono la categoria che umanamente ha sofferto di più il Covid, volevano dare un segnale per farli ritrovare dal vivo" racconta Taricco.

Con concerti in grado di ospitare fino a 15.000 persone, si prevedono oltre 50.000 ospiti ad Alba. "Molti ragazzi ci chiedono informazioni perché non sono mai stati a un concerto, non sanno come sia. Ci chiedono le cose più strane. Questo fa venire l’emozione di continuare a farlo, è importante che questi giovani vivano esperienze non solo virtuali" spiega.

Da considerare poi il tema dei prezzi, tenuti volutamente popolari in un momento di difficoltà generale dell'economia: "E’ stata la sfida. Grazie ai nostri partner siamo riusciti a tenere biglietti a prezzi bassi, la giornata dei giovani ha un prezzo di 30 euro ma ha 5 concerti. E’ popolare, non gratuito. Non pagare la musica è sbagliato, ma riuscire a proporre in un momento di difficoltà a garantire prezzi bassi è una cosa importante".

Una strategia possibile grazie ai partner di Collisioni, come la Fondazione CRC, la Banca d'Alba, Latteria Inalpi e la Confederazione Italiana Agricoltori Cuneo e il Consorzio Asti Docg.

"Finalmente dopo un anno torna Collisioni, dedicata ai giovani verso i quali abbiamo un debito come comunità, essendo stati proprio loro i più frenati nel percorso più delicato della loro formazione, durante la pandemia" dice invece il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "A loro diciamo grazie, ma grazie lo diciamo anche a organizzatori e sponsor e all'amministrazione per aver mantenuto alta l'asticella della qualità di questa edizione, con ospiti che sapranno infiammare l'entusiasmo di un pubblico che arriverà da tutta Italia e non solo" conclude il presidente della Regione.