Aspettando il ballottaggio: gli sfidanti di Cuneo e Savigliano a confronto su «Targato Cn»

Dopo la maratona elettorale andata in onda ieri , coi risultati dei referendum e del voto nei 19 Comuni della Granda chiamati a rinnovare le proprie amministrazioni, Targato Cn si prepara a seguire il confronto tra i candidati che, col secondo turno di domenica 26 giugno, torneranno a sfidarsi nei ballottaggi in programma a Cuneo e Savigliano.



Giovedì 23 l’appuntamento sarà dedicato al dibattito che vedrà protagonisti Antonello Portera e Gianfranco Saglione, i candidati a sindaco che alla prima tornata hanno raccolto più voti nella città dei Santarosa, ospiti della nostra redazione di corso Nizza a Cuneo per rispondere alle domande elaborate dai nostri giornalisti. I candidati avranno ognuno 3 minuti di tempo per rispondere a ciascun quesito col diritto un numero precisato di brevi repliche.



Identica la formula scelta per il dibattito in programma il giorno successivo, venerdì 24 giugno, antivigilia del secondo turno elettorale, quando a confrontarsi con le domande della nostra redazione saranno gli aspiranti nuovi sindaci del capoluogo, Patrizia Manassero e Franco Civallero.



Entrambi gli appuntamenti si terranno con inizio alle ore 18, trasmessi in diretta sulla home page di Targato Cn e sulla pagina Facebook del nostro giornale.

[Antonello Portera e Gianfranco Saglione, al ballottaggio a Savigliano]