Borgo San Dalmazzo, ecco gli eletti in consiglio comunale a guida Roberta Robbione

Sono quasi tutti volti nuovi coloro che si siederanno in consiglio comunale a Borgo San Dalmazzo.

Il sindaco neo eletto Roberta Robbione, prima donna nella storia a ricoprire questo ruolo, guiderà una compagine composta da 11 uomini e 5 donne.

Undici sono i seggi assegnati alla lista civica 'Uniti per Borgo'.

L'avvocato ed ex assessore Clelia Imberti ha sbancato con 374 preferenze. Tanto che, molto probabilmente, sarà nominata vice sindaco.

A seguire l'ex consigliere comunale ed ex impiegato tecnico Olivero Armando Boaglio con 214 preferenze, l'ex direttore amministrativo scuola Michela Galvagno con 166 preferenze, l'ex vice comandante della polizia municipale di Beguda Riccardo Barale con 160 preferenze, il cardiochirurgo del Santa Croce Francesco Rosato con 151 preferenze, il dipendente società bancaria ed ex presidente Aib di Borgo Fabio “Nando” Armando con 136 preferenze, l'infermiera del Santa Croce Elena “Nena” Ferreri con 123 preferenze, l'ex assessore e tecnico elettrico-commerciale Alessandro Monaco con 122 preferenze, l'imprenditrice e presidente di zona per Confartigianato Imprese Cuneo Katia Manassero con 116 preferenze, l'ingegnere ambientale Matteo Giordanengo con 113 preferenze, il tecnico ACDA Luca Bottero con 101 preferenze.

Gli esclusi: Gerardo Matta (96 preferenze), Rita Giordano (95), Ivana Lovera (79), Paolo Macagno (67), Michela Varetto (76).



Tre i seggi in minoranza per la lista 'Borgo per tutti': il candidato sindaco non eletto Pierpaolo Varrone, l'ex assessore Luisa Giorda (239 preferenze) e il docente Luca Basteris (179).

Gli esclusi: Valter Piretro (167), Lucia Balangero (28), Giuliano Barale (29), Alberto Basso (117), Graziella Bedino (120), Francesco Garnero (52), Noemi Graglia (90), Cristina Mandrile(49), Mara Olocco (61), Christian Renaudo (32), Luisa Romero (87) Cristiana Serra (51), Massimo Verna (94), Michele Viano (26).



Un posto alla lista 'Realizziamo Insieme' per il candidato sindaco non eletto Paolo Giraudo.

Gli esclusi: Luisa Agricola (60 preferenze), Alex Pepino (33), Marco Rivetti (54), Antonella Dutto (39), Massimo Silvestro (21), Xhei Mitiu (25), Paolo Giancarlo Pipitone (2), Sabina Favalli(55), Dario Giuseppe Basile (5), Maria Luciana Navarra (0), Erik Ambrosio (45), Simona Contarino (10), Pasquale Pesante (46), Silvana Agosto (28), Bechir Aousji (54), Manush Shehu (13).



Un posto alla lista 'La Torre' per il candidato sindaco non eletto Marco Bassino.



Gli esclusi: l'ex sindaco Marco Borgogno (114 preferenze), Giada Gallo(36), Marco Baudena(2), Marco Marengo (1), Giulia Chiapello (13), Alessio Vercellone (3), Pietro Violino (4), Luca Baudena (14), Stefano Occelli (0), Luca Ferracciolo (51), Erika Mirra (12), Endri Bramardi (12), Fabio Grandolfo 7, Roberto Macagno (7), Clementina Pullano(8), Rosella Scuteri (1).