Chiara Gribaudo: "Bene Pd primo partito, ora sostegno a Manassero per dare a Cuneo la prima sindaca della sua storia"

Un Partito Democratico che si conferma primo partito nelle città più importanti d’Italia andate al voto come anche nel capoluogo di provincia è ovviamente motivo di soddisfazione per la deputata "dem" Chiara Gribaudo, secondo la quale, "quando c’è il dialogo con le forze civiche rappresentative e radicate sui territori, senza strane alchimie politiche, si possono costruire proposte credibili che gli elettori scelgono".



Così a Cuneo, per Gribaudo, dove i cittadini hanno "convintamente votato il lavoro fatto da Patrizia Manassero, al ballottaggio con quasi 30 punti di vantaggio sul candidato del centrodestra (e quasi il 15% in più di quanto ottenne Borgna nel 2012 al primo turno), e dove il Pd è la prima forza nella coalizione".



Per l’onorevole cuneese un risultato che "premia le aperture e l'azione svolta con le altre realtà cittadine, portandoci con determinazione all’appuntamento del ballottaggio per dare alla città la prima sindaca della sua storia", mentre si congratula con la consigliera uscente Sara Tomatis, più votata della lista democratica.



"Insieme a Patrizia – continua – abbiamo altre cinque candidate che saranno impegnate ai ballottaggi in tutta Italia. Bene anche per i nostri giovani candidati, con Andrea Furegato che a 25 anni guiderà la sua Lodi riconquistata al centrodestra".



Per Gribaudo "il Pd diventa così il perno centrale di un campo largo progressista e riformista che rappresenta l’unico argine concreto e credibile alle destre e alle forze sovraniste. Siamo il solo partito che sta lavorando concretamente alla crescita del Paese e che sta mettendo al centro i temi sociali come i salari che non crescono o le troppe ingiustizie che ancora si annidano nel nostro mondo del lavoro. Abbiamo investito sulle persone e sulle idee, ci siamo dati una piattaforma programmatica, costruita partendo dalla partecipazione dal basso con le Agorà Democratiche, e le italiane e gli italiani ce lo stanno riconoscendo".