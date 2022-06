Elezioni Cuneo, Luciana Toselli: "Soddisfatti del nostro risultato, al ballottaggio ognuno deciderà in base alla propria coscienza"

Sarà il ballottaggio a stabilire il nuovo sindaco della città di Cuneo.

Patrizia Manassero avvicina ma non porta a casa la vittoria al primo turno, fermandosi al 46,96%: sfiderà la coalizione guidata da Franco Civallero (19,84%).

Terza Luciana Toselli. Per la candidata di Cuneo per i Beni Comuni (sostenuta anche da Idea Cuneo e Cuneo Mia) 4007 voti (16,62%).

"Siamo contenti del nostro risultato. - commenta Toselli - I temi che portiamo avanti interessano anche parte della popolazione, motivo per cui ci auguriamo di venire ascoltati di più in futuro. Purtroppo, però, un'altra parte di cittadinanza sostiene una filosofia di vita lontana dalla nostra. Partiti come la Lega hanno scarsa rilevanza in consiglio comunale ma trovano consenso tra gli elettori, soprattutto nelle frazioni. Considerando i voti sull'altipiano era verosimile l'ipotesi della nostra coalizione al ballottaggio, poi il voto nelle frazioni ha inciso, positivamente, sul risultato di Civallero. Tra le cose più positive, senza dubbio, c' è il lavoro che abbiamo svolto in campagna elettorale. Sono stata aiutata da tante ragazze e ragazzi giovani, crediamo in loro per il futuro. Indicazioni in vista del ballottaggio? Il distacco tra Manassero e Civallero è notevole, non siamo l'ago della bilancia. Abbiamo un programma decisamente diverso, quindi ognuno deciderà in base alla propria coscienza ed alla propria esperienza. Come proseguirà il nostro impegno in Consiglio Comunale? Continueremo a farci sentire sui temi che ci stanno più a cuore, ad iniziare dalla sanità. Ci auguriamo che la maggioranza, archiviata la propaganda elettorale, lavori per realizzare una visione diversa. Come già ribadito noi puntiamo sul concetto di sanità territoriale, con un ospedale cittadino in grado di continuare a funzionare bene ma sgravato da lavoro che non gli compete, rafforzando invece le cure sul territorio."