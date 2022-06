Cuneo elezioni, Fratelli d’Italia sorpassa d’un soffio la Lega

Franco Civallero andrà al ballottaggio domenica 26 giugno con Patrizia Manassero: un risultato su cui pochi, anche nella coalizione di centrodestra che lo sosteneva, avrebbero scommesso. Forse soltanto il senatore della Lega, Giorgio Bergesio, che lo aveva fortemente voluto e che, infatti, ieri sera, durante la nostra maratona elettorale, si mostrava raggiante.



Ma vediamo i consensi ottenuti dalle quattro liste (tre di partito e una civica) che appoggiavano Civallero.



Fratelli d’Italia 1.358 (6,15%); Lega 1.335 (6,05%), SiAmo Cuneo 1.190 (5,39%), Forza Italia – Udc 319 (1,45%).



Come si vede, per quanto d’un pelo, FdI ha sorpassato la Lega, che mantiene però inalterate le posizioni di cinque anni fa.



Le liste del centrodestra che nel 2017 avevano sostenuto il candidato sindaco Beppe Menardi (14,02%) avevano ottenuto il seguente risultato: Lega (6,34%); Forza Italia (3,17%); Grande Cuneo (2,89%); Fratelli d’Italia (1,03%).



FdI, per quanto i consensi siano ancora lontani dai dati nazionali, compie dunque un balzo in avanti di cinque punti rispetto al 2017, mentre la Lega resta sostanzialmente stabile. Forza Italia flette di un paio di punti.



Buona – nel suo piccolo - la performance d’esordio della lista SiAmo Cuneo di Civallero.