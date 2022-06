Elezioni, a Savigliano 'vincono' i trentenni. Paolo Tesio ancora campione di preferenze, segue Mulassano

Resta Paolo Tesio il più votato nel comune di Santorre Santarosa. Classe 1990, l’assessore uscente del Partito Democratico fa ancora una volta incetta di preferenze a Savigliano. Il gradimento è stato confermato da 288 votanti. Già nel 2017, quando fu eletto sindaco Giulio Ambroggio, Tesio risultò il più votato con 323 preferenze.



A seguire un altro giovane questa volta tra le file di Antonello Portera: è Filippo Mulassano di Nuova Civica. Su di lui hanno espresso la preferenza 229 saviglianesi.



Nella top 10 seguono nell’ordine: Alessandra Frossasco (Partito Democratico - 219), Marco Racca (Lega - 197), Federica Brizio (Progetto Per Savigliano - 138), Eleonora Racca (Nuova Civica - 119), Maurizio De Lio (Fratelli d’Italia - 106), Petra Senesi (La Nostra Savigliano - 105), Sergio Tesio (Noi X Savigliano - 103), Giorgia Seliak (Savigliano Domani - 101), Roberto Giorsino (Noi x Savigliano - 100) e Giacomo Calcagno (Partito Democratico - 97).



Di seguito i primi tre più votati di ogni lista.



Coalizione Ambroggio



La Nostra Savigliano - Ambroggio Sindaco



Petra Senesi 105, Aldo Comina 89, Cristina Cordasco 47



Saviglianesi Democratici



Elisabetta Cifani 54, Michele Lovera 51, Izem Najia 21



Coalizione Saglione



Savigliano Domani



Giorgia Seliak 101, Davide Barberis 67, Martino Grindatto 60



Partito Democratico



Paolo Tesio 288, Alessandra Frossasco 219, Giacomo Calcagno 97



Impegno per Savigliano



Vania Bianco 80, Rosalba Belmondo 78, Marco Lijoi 68



Innovazione per Savigliano



Simone Mina 58, Matteo Migliore 35, Ivan Re e Sandra Somale 33



Coalizione Zampedri



Forza Italia - Udc



Renato Dodaj 51, Massimiliano Alberto 30, Domenico Montalbano 15



Fratelli d’Italia



Occelli Maurizio, 161, Maurizio De Lio 106, Paola Amodio 43



Lega



Marco Racca 197, Andrea Gaviglio 70, Roberto Fornasero 29



Risvegliamo la città



Luca Scotta 43, Raffaele Libertini 34, Dimitrij Abram 26



Coalizione Portera



Nuova Civica



Filippo Mulassano 229, Eleonora Racca 119, Mattia Giordana 62



Progetto per Savigliano



Federica Brizio 138, Massimo Actis e Alberto Pettavino 70, Piergiorgio Rubiolo 61



Amici di Savigliano



Rocco Ferraro 92, Francesco Villois 68, Gandolfo Luciano 63



Noi x Savigliano



Sergio Tesio 103, Roberto Giorsino 100, Clotilde Ambrogio 50