"La sinistra costretta al ballottaggio. I cuneesi vogliono cambiamento": Franco Civallero commenta il risultato elettorale

Questa prima tornata elettorale delle elezioni amministrative ha segnato un dato inconfutabile sulla città di Cuneo, ovvero l'arretramento importante della sinistra che è stata costretta al ballottaggio dal candidato Sindaco Franco Civallero e dal centrodestra unito.



"Innanzitutto - commenta Franco Civallero - mi preme ringraziare i numerosi elettori che hanno riposto in me la propria fiducia, oltre a Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e UDC che mi hanno supportato sin dalla formazione del programma elettorale. Dopo 20 anni il centrodestra torna al ballottaggio a Cuneo e questo è un risultato incontrovertibile per una città che non sarà mai di sinistra".



"Questo risultato - continua Civallero - testimonia ulteriormente la voglia di cambiamento dei cuneesi: sicurezza, pulizia, più lavoro e meno tasse, sostegni al piccolo commercio ed artigianato, progetti e incentivi per i giovani e gli anziani, valorizzazione delle Frazioni, sono alcuni degli argomenti che abbiamo voluto mettere al centro della nostra campagna elettorale e che rilanciamo ulteriormente. Vogliamo poi inoltre distinguerci dalla candidata contendente per un No deciso al progetto di Piazza Europa e per un Si convinto alla valorizzazione di tutta l'area dell'ospedale Santa Croce. Saremo quindi subito in piazza al fianco della popolazione convinti più che mai della necessità di un cambiamento a Cuneo".