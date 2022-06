Amministrative, a Cuneo Serale ancora campione di preferenze. Nella top 20 nessun nome di centrodestra

Anche in questa campagna elettorale, a Cuneo, continua a essere Luca Serale il recordman di preferenze. Pur mancando ancora da scrutinare il seggio 22 di San Paolo i dati sembrano a grandi linee definiti. Con quasi 591 suffragi personali l’assessore, già vicesindaco nel primo mandato Borgna e nome illustre di Centro Per Cuneo, è stato il più votato nel capoluogo nell’election day del 12 giugno. Nel 2017 Serale ottenne 719 consensi personali.



A seguire, nella top 20 dei più votati seguono il dottor Antonino Pittari (Partito Democratico - 327), Carla Isoardi (Paritito Democratico - 303), Marco Vernetti (Cuneo Solidale Democratica - 297), Sara Tomatis (Partito Democratico - 294), Cristina Clerico (Centro per Cuneo -270), Luca Pellegrino (Centro per Cuneo - 244), Gianfranco Demichelis (Partito Democratico - 226), Alessandro Spedale (Cuneo Solidale e Democratica 215), Aniello Fierro (Cuneo per i Beni Comuni - 212), Ettore Grosso (Centro per Cuneo - 207), Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia - 204), Davide Dalmasso (Centro per Cuneo - 203), Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni - 202), Silvano Enrici (Centro per Cuneo - 201), Andrea Girard (Crescere Insieme - 197), Stefania D’Ulisse (Cuneo Solidale Democratica - 191), Monica Pellegrino (Centro per Cuneo - 186), Vincenzo Pellegrino (Centro per Cuneo - 183), Paolo Romeo (Cuneo per i Beni Comuni - 181) e Flavia Barbano (Centro per Cuneo - 171).





COME ANDO' CINQUE ANNI FA

Cinque anni fa oltre al già citato Serale i più votati furono, nell’ordine, Patrizia Manassero (Pd) con 617, Franca Giordano (Centro per Cuneo) 439, Valter Fantino (Centro per Cuneo) 341, Paola Olivero (Crescere Insieme) 325, Ugo Sturlese (Beni Comuni) 303, Antonino Pittari (Pd) 300.





I TRE PIU' VOTATI DI OGNI LISTA

Di seguito i tre più votati per ogni lista di appartenenza.





Indipendenti Boselli Sindaco



Paolo Armellini 148, Vera Anfossi 142, Roberto Ceratto 68.





Lista 3V



Graziano Carletto 2, Luca Mattalia 2 e Laura Rosso 2.





Movimento Cinque stelle 2050



Giuseppe Tella 37, Francesco Franco 32, Davide Triberti 24.





Cuneo per i Beni Comuni



Aniello Fierro 212, Ugo Sturlese 202, Paolo Romeo 181





Cuneo Mia



Claudio Bongiovanni 204, Bruno Piacenza 99, Elena Pallavicini 58.





Idea Cuneo



Claudio Migliore 46, Riccardo Sartoris 44, Maria Antonietta Allena 41





Il Popolo della Famiglia



Luca Calabrese 20, Alessandra Conte 1, Torriani Davide 1





Italexit Paragone Lauria Sindaco



Alessandro Balocco 44, Silvio Estienne 40, Serena Rebuffo 32





#IoApro Rinascimento Vittorio Sgarbi Lauria Sindaco



Gianmarco Matarazzo 8, Luca Bertero 6, Alberto Mantelli 1





Cuneo per Cuneo Lauria Sindaco



Nicoleta Prisacaru 93, Enrico Lauria 76, Salvatore Tiralongo 31





Progetto Cuneo Lauria Sindaco



Fabio Corbeddu 33, Carmelo Ambra 28, Giuseppe Lauria 26





Cuneo per la costitutizione



Alessandra Barbero 41, Sandra Armando 34, Fabio Di Stefano 30





Cuneo Solidale e Democratica



Marco Vernetti 297, Alessandro Spedale 215, Stefania D’Ulisse 191





Centro per Cuneo Lista Civica



Luca Serale 591, Valter Fantino 315, Clerico Cristina 270





Crescere Insieme



Paola Olivero 215, Elio Beccaria 203, Andrea Girard 197





Partito Democratico Manassero Sindaca



Antonino Pittari 327, Carla Isoardi 303, Sara Tomatis 294





SìAmo Cuneo Civallero Sindaco



Mavy Civallero 97, Laura Menardi 80, Davide Carta 31





Giorgia Meloni Fratelli D’Italia



Noemi Mallone 105, Massimo Garnero 88, Andrea Massarenti 76





Lega Salvini Piemonte



Valter Bongiovanni 153, Maria Carla Chiapello 134, Alan Gili 84





Forza Italia Berlusconi



Paola Dadone 47, Massimo Pellegrino 19, Sara Taricco 16