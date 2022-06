Sommariva del Bosco: squadra pronta per il nuovo sindaco già al lavoro in municipio

L’ex assessore Cinzia Spagnolo con 331 voti, il già consigliere Fabrizio Vanni con 173. Poi Laura Petito e la 26enne Fatima Lazhar – entrambe alla prima esperienza amministrativa – rispettivamente con 310 e 150 preferenze personali.

Saranno loro – i quattro candidati consiglieri più votati della sua lista – ad accompagnare in qualità di assessori la nuova esperienza amministrativa di Marco Pedussia alla guida del Municipio sommarivese.



Cinquantun’anni, assicuratore, Pedussia ha nettamente vinto la sfida elettorale di domenica 12 giugno raccogliendo un totale di 1.667 voti, il 58,10% dei 2.869 complessivamente espressi dagli 5.192 aventi diritto (affluenza al 55,89%).



Un bottino che vale anche l’entrata in Consiglio dei quattro candidati già indicati come componenti la sua Giunta, insieme a Lorenzo Groppo (145), Nicola Galdi (137), Carlo Tonante (129) ed Emilio Busso (115). A surrogare i primi, se dimissionari una volta nominati nell’esecutivo comunale, saranno i restanti Stefano Gallo con 83 voti, Laura Castello con 67, Roberto Braida con 50 e Dario Bonino con 38.



Dietro di lui l’ex sindaco Andrea Pedussia (996 voti; 34,72%), che porta in Consiglio i suoi candidati consiglieri Luigina Beltramo (190 preferenze), Maurizio Piumatti (166) e Alessandro Giovanni Zini (137).



Staccata, alle loro spalle, la terza candidata in lizza, Antonella D’Alesio, che con 206 voti (7,18%) rimarrà fuori dall’assemblea. I più votati della sua lista "Salviamo Sommariva" sono stati Gian Luigi Oddone con 20 preferente e Giorgio Rampone con 16.



"Vorrei fare i complimenti ai ragazzi e alle ragazze del gruppo e ringraziare i sommarivesi per la fiducia che ci hanno accordato – è il primo commento al nostro giornale del nuovo sindaco, che insieme al suo gruppo, terminato lo spoglio nel pomeriggio di ieri, si è concesso un sobrio festeggiamento in un 'giro pizza' del paese, mentre da stamane è già impegnato in municipio –. Lavoreremo col consueto impegno per cercare di ripagare questa fiducia, ma soprattutto, vivendo noi la quotidianità della nostra cittadina, speriamo che i medesimi ci possano aiutare ad assumere le scelte giuste e corrette, come anche a farci notare quando possiamo sbagliare in talune di queste".



"Personalmente sono abituato a vivere a contatto coi miei concittadini – continua l’amministratore, che come vicesindaco facente funzioni aveva guidato il municipio dall’estate 2019 sino al commissariamento arrivato nel settembre dello scorso per le dimissioni del suo predecessore Matteo Pessione – e quindi chiedo a loro di evidenziare le situazioni che non vanno, o se le nostre scelte non fossero adeguate. Cercheremo – aggiunge – di fare uscire Sommariva dalla situazione di stallo in cui versa dopo nove mesi di commissariamento. Un fermo che ha anche portato all’accantonamento di eventi che avevamo in programma già due anni fa. Sommariva deve diventare un punto di riferimento all’interno del Roero, questa è la strada maestra, lavorare sul turismo e per creare un’economia circolare anche nel nostro comune".



Questa mattina il nuovo eletto era già al lavoro in municipio, dove tra le urgenze da affrontare c’è la sostituzione di ben sei dipendenti comunali (su 28) andati in pensione durante la reggenza del commissario. "E’ forse la prima cosa da fare per rimettere celermente in moto la macchina. Mancano persone all’ufficio tecnico, nella Polizia Locale, in segreteria, in ragioneria e all’anagrafe".