Estate: tempo di vacanze... ma anche di adozioni del cuore!

ALBA - Parlando di estate cosa vi viene in mente? Mare, montagna, lago?

Purtroppo da Amici di Zampa parlando di estate si pensa al caldo che soffrono i cani in struttura, agli abbandoni copiosi in procinto delle vacanze, ai cuccioli di gatto buttati via come spazzatura.

Sarebbe bello se potesse essere una stagione divertente per tutti, animali compresi!



L’associazione Amici di Zampa cerca un’adozione per Simba, taglia medio piccola, di circa due anni, bellissima.

Inoltre sono arrivate da poco in gattile due gatte, probabilmente sorelle, sterilizzate e abituate alla vita in appartamento. Si cerca per loro una famiglia che voglia adottarle insieme, per non spezzare un legame così forte.

Ultimo gattino, per oggi, di circa due mesi, pelo lungo, bellissimo, come di consueto obbligo di futura sterilizzazione.





Per informazioni e adozione:

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197

Pagina Facebook: @amicidizampaAlba