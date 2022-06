La "marcia dei ricordi" degli Artiglieri del Gruppo Aosta della Caserma Musso di Saluzzo

«12 giugno 2022 è stata una giornata di indelebili ricordi per gli Artiglieri da Montagna del Gruppo “Aosta” caserma "Musso” di Saluzzo. Il Comitato “Artiglieri dell’Aosta” organizzatore dell’annuale raduno autunnale, ha accolto la proposta pervenuta di organizzare la famosa marcia di addestramento settimanale al Santuario di S. Cristina sulla collina saluzzese - racconta Gaetano Giuliano, segretario del comitato.

La marcia, che si faceva regolarmente dal 1951 al 1991, il periodo in cui il gruppo era insediato nella caserma saluzzese, prevedeva con o senza i muli, l’addestramento sia per i militari con incarico specifico di “conducente mulo” che per gli Ufficiali, i Sottufficiali e la Truppa.

Il percorso di andata e ritorno, di circa venti chilometri, iniziava con l’uscita degli artiglieri e i muli imbastati (che non furono più utilizzati dal 1981) dalla porta carraia di via Monviso e su per le stradine strette con pavimentazione in “ciottolato” del borgo medievale San Martino fino alle mura di cinta del carcere della Castiglia dove, racconta Giuliano - non mancavano i puntuali “sfottò” indirizzati agli artiglieri da parte dei detenuti affacciati alle celle dell'allora ex carcere che davano sulla piazza con la fontana della Drancia.

Proseguendo tra vigneti e piantagioni, appena superato il pilone votivo Botta, il sentiero iniziava una leggera salita nella fitta boscaglia fino ad arrivare sul piazzale del Santuario di S. Cristina di Verzuolo, a quota 900 mt.

La breve pausa “rancio” prevedeva il sacchetto viveri trasportato nello zaino alpino in spalla.

Hanno partecipato in testa al centro e in coda alla colonna marciante, gli ex comandanti della 4^ Batteria Col. Giuseppe Lamberto, il Gen. Marino Tabiani comandante della 6^ Batteria e alcuni Sottufficiali del Comitato “Artiglieri dell’Aosta” che in tante occasioni hanno percorso questo sentiero fino alla chiusura e conseguente trasferimento del Gruppo “Aosta” a Fossano nel mese di settembre 1991.

Giunti a destinazione, gli “artiglieri volenterosi e temerari” che hanno partecipato anche con propri familiari al seguito, hanno imbandito le panche e tavoli a disposizione in un vero “refettorio mensa truppa” tirando fuori dagli zaini “bevande e viveri di conforto” che solo un artigliere da montagna che ha prestato servizio militare alla “M. Musso” sa organizzarsi.

"Considerando che l’età dei partecipanti era dai 65 anni in su, il Comitato “Artiglieri dell’Aosta” presieduto dal Gen. Giacomo Verda che ha voluto di persona presenziare e salutare alla partenza questi “ragazzi” che ben conosce, ne prende atto e ringrazia sentitamente per il momento conviviale e la fratellanza alpina che contraddistingue quelli “dell’Aosta” dandosi appuntamento, in futuro, per altri sentieri delle valli circostanti.

Un grazie particolare al Serg. Franco Oberti per il supporto logistico totalmente offerto (acqua, vino, pane, focacce, salame, formaggio)".