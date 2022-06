Arti marziali: sessioni di esame alla Evolution Gym (Foto)

Finalmente dopo questi anni complessi e veramente difficili, anche sotto il profilo psicologico e mentale, si sono finalmente potute tenere a porte aperte le sessioni di esami delle cinture superiori. È stata infatti una primavera molto intensa per la Evolution Gym, scuola di arti marziali di Mondovì.

A fine maggio si sono tenuti importanti sessioni di esami per 15 allievi (Travaglio Gallo Sveva, Montaldo Davide e Greta, Balsamo Alessandro, Prucca Matteo, Cora Matteo, Marenco, Maddalena, Rinaudo Valeria, Ferrua Teseo, Michelis Carola, Castellino Allegra, Horwat Attila, Siri Diego, Greco Giada.) che hanno sostenuto le prove per il passaggio a cintura verde, primo gradino delle cinture superiori di ju jitsu.

Tutti i ragazzi e le ragazze hanno sostenuto eccellenti esami di fronte alla commissione ottenendo il prestigioso riconoscimento che apre loro la via verso le cinture superiori. A inizio giugno si sono anche tenuti gli esami con la commissione esterna composta dal Maestri Edoardo Giordani Davide Adami e Luciano manassero per il passaggio a cintura marrone. Gli esaminandi, Riccardo aimo, Piergiorgio Giordano, Giorgio Origlia, Pietro Mondino, Nicolò Castellino. Un gruppo eterogeneo composto da persone che hanno iniziato già da adulti, quando potrebbe venire la voglia di rimanere sul divano anziché sudare in palestra, ma grazie alla grandissima costanza hanno dimostrato che si possono raggiungere risultati davvero straordinari; e un altro gruppo che ha iniziato da bambini veramente piccoli e che con grandissima costanza hanno raggiunto lo straordinario risultato.

Le Arti marziali in questi casi sono la dimostrazione plastica e veritiera che l'unico vero requisito per raggiungere risultati importanti in questa arte sono la costanza e la passione, veri motori per conseguire risultati nelle arti marziali e nella vita. Sulla fine del mese di maggio si sono invece tenuti a Loano, di fronte alla Commissione Tecnica Nazionale del prestigioso ente di promozione sportiva riconosciuto dal coni, CSEN, gli esami per Federica Cordero ed Elisa Cervone, a terzo Dan e per Luca fico secondo Dan.

Grande risultato per la palestra monregalese che nonostante le grandissime difficoltà che questi anni ha dovuto subire, ha ripreso alla grande le attività e guarda al futuro con ottimismo grazie a tutti questi straordinari allievi che certamente saranno da esempio per il grande gruppo di Uomini del Vento monregalesi che da oltre 45 anni volano su Mondovi. Appuntamento a settembre presso la palestra di via Langhe per provare la straordinaria Arte dei Samurai, il Ju Jitsu.