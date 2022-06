Basket: la Coppa Piemonte U14 va ai Gators

Grande prestazione dei ragazzi bianco-verdi contro la formazione torinese di Area Pro nella finale giocata al palasport di Oleggio, dove si sono svolte le final four del torneo Coppa Piemonte U14 Gold.

I giovani ragazzi del duo Toselli-Racca sono stati messi a dura prova con due partite fondamentali in due giorni, ma hanno saputo gestire bene le loro risorse fisiche e mentali.

Il primo quarto di questa finale è stato sicuramente il più problematico: Area Pro inizia fortissimo e, complice una difesa bianco-verde impreparata, allunga subito 10 a 2. La panchina saviglianese ferma prontamente il gioco con un time-out dopo soli 3 minuti di gioco e cerca di mettere le cose a posto. L’intervento dà i frutti sperati e i Gators rientrano sul parquet con un’altra determinazione e, soprattutto, con un’attenzione difensiva altissima. Si recupera qualche punto e si chiudeil primo periodo sotto di sole 3 lunghezze. I torinesi però sono in giornata di grazia dalla lunga distanza (alla fine saranno ben 7 le triple segnate) e danno del filo da torcere agli alligatori che fanno fatica a fermare le varie opzioni di attacco degli avversari. Dopo pochi minuti del secondo periodo però la determinazione bianco-verde aumenta notevolmente e il tabellone comincia a sorridere ai saviglianesi. Guidati da un monumentale Barra (assoluto mvp delle finals) si colma il gap residuo e si allunga nel punteggio: gli ultimi due minuti del secondo periodo sono da antologia, con una lunga serie di palloni rubati nella metà campo offensiva che si tramutano in altrettanti canestri facili che permettono ai Gators di portarsi sul +9 all’intervallo lungo.

Il terzo periodo conferma la prestanza fisica dei torinesi pronti a pressare a tutto campo ma mette anche in risalto le maggiori doti tecniche degli alligatori che, senza patire troppo, riescono ad aggirare la press avversaria e ad organizzare al meglio le proprie azioni offensive. Capitan Inaudi mette in pratica diverse incursioni nell’area avversaria che si tramutano in altrettanti canestri, mentre Bertaina in cabina di regia distribuisce palloni ai compagni con un tempismo perfetto. In difesa è encomiabile il lavoro di tutta la squadra con particolare riguardo a Massa, Iacuzzi e Mosso sempre pronti a portare via palloni agli avversari. Il gap scavato nel secondo periodo regge con i giovani alligatori pronti a rispondere colpo su colpo ai canestri avversari: il divario non scenderà mai al di sotto delle 7 lunghezze. La partita nell’ultimo periodo viene giocata e gestita dai Gators con una tranquillità ed un’esperienza degne di una categoria superiore. Alla fine il tabellone recita +12 e si può dare inizio ai tanto desiderati festeggiamenti.

“E’ stata una finale tesa e difficile, come spesso succede nelle gare secche che decidono un campionato, ma oggi semplicemente non potevamo perdere: i ragazzi erano troppo concentrati per questa final four e si sono allenati con un’intensità super per tutte queste ultime caldissime settimane. Dopo un inizio un po’ teso abbiamo messo le cose a posto e il risultato non ha tardato ad arrivare. Complimenti ai nostri avversari che ci hanno dato filo da torcere per tutto il campionato ma oggi la differenza tecnica si è vista e il risultato finale non mente. Un complimento particolare a tutti i nostri ragazzi che sono stati bravi a superare un sacco di difficoltà ed infortuni in questa travagliata annata (ancora oggi non siamo al completo) e hanno saputo reagire con grande maturità portando a casa questo importante titolo: il merito principale va soprattutto a loro. Ringraziamenti particolari a tutte le famiglie che, con grande costanza, non hanno mai fatto mancare un tifo caldissimo in tutte le partite, anche e soprattutto nelle ultime trasferte molto lontane. Chiudiamo una stagione super e siamo già concentrati sull’estate ricca di camp Gators che ci aspetta per farci trovare pronti per il prossimo anno sportivo” chiudono soddisfatti i Coach Toselli e Racca.

Gators: Inaudi 16, Graziano, Ambrogio, Barra 37, Bertaina 21, Bosio 2, Crosetto, Mosso, Botta, Iacuzzi, Massa 5, Chiarlo 4. All. Toselli, Ass. Racca

Area Pro: De Marta, Moriondo, Falcone, Poretti 2, Battaglino, Citirnesi 18, Jacomuzzi 4, Bertinetto R. 22, Wu 3, Bertinetto F. 12, Ferraris 12, Di Giulio. All. Persico, Ass. Lenzi

Parziali: 22-25, 42-33, 63-52