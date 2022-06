A Rittana l'inaugurazione di "Ghenesis", la scultura 'simbiotica' di Riccardo Cordero

Sabato 18 giugno alle ore 11, a fianco del Santuario di San Mauro a Rittana (Valle Stura), nell’ambito del progetto “Residenza Mudri Art” dell’XI Nuovi Mondi Festival, avrà luogo l’inaugurazione di “Ghenesis”, una grande scultura che l’artista di fama internazionale Riccardo Cordero ha realizzato in simbiosi con il borgo e i suoi abitanti.



Il progetto, curato dall’associazione culturale Kosmoki, già ideatrice e organizzatrice del NMF, è stato avviato in collaborazione con il Comune di Rittana, MUDRI (Museo Diffuso di Rittana), le associazioni L’era Granda e grandArte, che hanno promosso con entusiasmo la voglia del piccolo Comune di diventare più “grande” grazie all’arte figurativa, divenuta elemento distintivo del paese.



L’intervento di Riccardo Cordero a Rittana, voluto fortemente dal Comune che ha avviato ormai cinque anni fa una rigenerazione culturale per il borgo attraverso il linguaggio dell’arte, è parte del progetto “Residenza Mudri Art” del Nuovi Mondi Festival.



Dopo l’inaugurazione dell’opera è previsto un buffet con i prodotti della Valle Stura a marchio “Montagnam”, mentre alle 14,30 presso il Centro Incontri verrà inaugurata la mostra personale dello stesso Riccardo Cordero “Ghenesis – Riccardo Coedero a Rittana 2022”, che dialogherà con il critico d’arte e giornalista per “La Stampa” Angelo Mistrangelo (curatore della mostra), lo storico d’arte Enrico Perotto e il critico e curatore Ermanno Tedeschi.



La mostra resterà aperta fino al 4 settembre 2022 tutti i sabati e domeniche dalle ore 16 alle 19. L’ingresso è libero.