Cuneo Volley, tre convocazioni in azzurro

Tre convocazioni azzurre e sette regionali all’interno del mondo Cuneo Volley, una grande soddisfazione per tutto il movimento. La scuola di pallavolo cuneese è un fiore all’occhiello per la Città riconosciuta su tutto il territorio nazionale. Concluse le attività giovanili di categoria, campionati e Finali Nazionali, dove Cuneo ha partecipato con l’Under 19 prima e l’Under 15 poi, sono arrivate con grande orgoglio le chiamate dei ct federali.

Tutte le nazionali giovanili fino a fine mese saranno riunite a Zocca (MO) per i collegiali delle diverse categorie con i rispettivi allenatori e staff tecnici per gli stage in vista degli appuntamenti estivi.

Tra i convocati ci sono ben 3 atleti del vivaio cuneese:

- Luca Abreu Cardona classe 2003 nel gruppo Juniores (under 20) con coach Battocchio in preparazione dei Campionati Europei di categoria in programma in Italia, a Vasto e Montesilvano, dal 17 al 25 settembre

- Nicola Agapitos classe 2005 nel gruppo Pre-Juniores con coach Zanin al lavoro in vista dei Campionati Europei di categoria che si svolgeranno dal 9 al 17 luglio a Tbilisi in Georgia

- Federico Giraudo classe 2007 nel gruppo Selezione Nazionale Under 17 con coach Cresta formato da 18 gli atleti scelti dal tecnico federale per questa sessione di lavoro. Quest’ultimo in arrivo da Campobasso, dove ha disputato le Finali Nazionali U15, da ieri ha raggiunto gli altri biancoblù già presenti a Zocca con le rispettive delegazioni.

"Ovviamente la speranza è quella che al termine della preparazione i nostri ragazzi riescano ad entrare a far parte delle selezioni nazionali che rappresenteranno l’Italia nelle competizioni europee; sotto col lavoro e “non si molla mai”.

Il Club cuneese è orgoglioso dei propri ragazzi e dello staff tecnico che anche quest’anno li ha formati e supportati, queste convocazioni sono la dimostrazione che c’è potenziale in primis, ma soprattutto che viene incanalato e fatto emergere nel modo migliore possibile.

Domani, mercoledì 15, e venerdì 17 giugno a Cuneo presso il PalaITIS, avrà luogo un collegiale del CLUB PIEMONTE Maschile nell’ambito del programma di Qualificazione Regionale per gli atleti del 2006 e 2007 tenuto dallo Staff di Qualificazione Regionale.

Tra i 18 convocati, ben 7 sono gli atleti appartenenti al Cuneo Volley o che nell’ultima stagione hanno militato tra le fila cuneesi:

- BASSO MARCO classe 2007 Schiacciatore (in arrivo da Mondovì)

- ARNAUDO FILIPPO classe 2006 Schiacciatore

- BELLANTI GIOVANNI classe 2006 Opposto

- COSTANZO ALBERTO classe 2007 Centrale

- GILARDI GIOVANNI classe 2007 Libero

- MARINO FABRIZIO classe 2007 Palleggiatore

- PEANO GIORGIO classe 2006 Centrale

NAZIONALE UNDER 20/21

Questi i 15 atleti convocati al collegiale: Federico Bonacchi (Diavoli Rosa), Filippo Mancini (Dinamo Bellaria), Antonino Russo e Giuseppe Martino (Volley Meta), Alessandro Bovolenta (Porto Rubor Costa 2030), Luca Cardona Abreu (Cuneo Volley), Edwin Arguelles Sanchez e Alessandro Pisoni (Volley Milano), Martin Berger (Sport Team Südtirol), Matteo Cieslak (Cdp Fenice Roma), Ionut Alin Ambrose (Volley Lube), Jan Feri (Sloga Tabor), Francesco Guerrini (Sir Safety Perugia), Riccardo Iervolino (Kioene Padova), Federico Roberti (Virtus Volley Fano).Lo staff è composto da Matteo Battocchio (1° allenatore), Nicolò Zanni (2° allenatore), Giorgio Sabbadin (assistente allenatore), Pietro Muneratti (preparatore atletico), Lucio D’Antonio (medico), Cristian Paganelli (fisioterapista), Mattea Tosetti (team manager).

NAZIONALE UNDER 18

I 12 atleti convocati dal tecnico Michele Zanin: Francesco Barretta, Giacomo Russo (Volley Meta); Marco Fedrici (Tretino Volley); Diego Frascio (Dinamo Pall. Bellaria Ig. Mar.); Luca Loreti, Flavio Morazzini (CDP Fenice Roma Pallavolo); Gabriele Mariani, Gioele Taiwo (Volley Milano); Pardo Mati (Invicta Volley Ball); Federico Miraglia (Volley Leverano); Luca Pozzebon (Volley Treviso). Giacomo Selleri (Diavoli Rosa).Questi i tre atleti della Nazionale Under 20 aggregati al gruppo: Filippo Mancini (Dinamo Bellaria), Martin Berger (Sport Team Südtirol), Jan Feri (Sloga Tabor).

NAZIONALE UNDER 17

I 18 gli atleti scelti dal tecnico Monica Cresta per questa sessione di lavoro: Simone Porro e Bryan Argilagros (Volley Treviso), Leonardo Bonacchi (Pallavolo Gonzaga Giovani), Christian Pincerato, Gabriele Zillio e Andrea Ruzza (Pallavolo Padova), Gianmarco Barretta (Volley Meta), Federico Giraudo (Cuneo Sport 2010), Mattia Ferretti (Volley Fano), Rodolfo Bonavolta e Gabriele Gatti (Modena Volley), Diego Dolcini e Nicola Zara (Lube Volley), Tommaso Pattaro (Powervolley Milano), Valerio Arletti (Univolley Carpi), Mattia Vagnini (Polisportiva Bottega), Giacomo Baia (La Torretta Livorno), Matteo Pauli (Volley Club).

Per questi ultimi due atleti l’attività terminerà il 26 giugno.Lo staff è composto da Monica Cresta (primo allenatore), Giovanni Preti (secondo allenatore), Alessandro Gobbato (assistente allenatore), Fabrizio Ceci (preparatore atletico), Lucio D’Antonio (medico), Stefano De Sisto (fisioterapista), Enrico Cecamore (team manager).