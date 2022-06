Le meraviglie naturali del Piemonte da scoprire in estate

Le temperature registrate nel corso di queste ultime settimane di primavera fanno presagire un'estate all'insegna del grande caldo. Ecco perché molte persone si stanno già organizzando per affrontare al meglio le giornate più torride, seguendo diversi consigli per non correre rischi legati al caldo eccessivo. Chi è alla ricerca di luoghi incantevoli all'aria aperta ha nelle valli e nei laghi piemontesi la destinazione ideale. La Regione permette anche di andare alla scoperta di regge e castelli dal grande fascino.

Le valli piemontesi, da Val Grande alle Valli del Lanzo

È conosciuta come l'area selvaggia più ampia del territorio italiano; stiamo parlando del Parco Nazionale della Val Grande. Il parco si sviluppa interamente all'interno della provincia del Verbano Cusio Ossola, e risponde perfettamente alle esigenze di chi è alla ricerca di una meta ideale per il trekking. Si tratta, infatti, di una zona in cui non è presente alcun insediamento umano, e contraddistinta da aree particolarmente "dure". Altrettanto interessante e selvaggia è la Valsesia, che si estende dalla fascia prealpina fino ai piedi del Monte Rosa. Fa parte delle valli più ammirate del Piemonte Val di Susa. Tra i suoi 39 comuni spiccano Avigliana, Susa, Bardonecchia e Sestriere. Le Valli di Lanzo, infine, costituiscono la meta prediletta di chi ama praticare sport in vacanza, ma anche delle persone che desiderano rilassarsi o fare un pieno di cultura. Giungendo a Lanzo Torinese, in particolare, è possibile fare la conoscenza del celebre Ponte del Diavolo.

Un weekend al lago in territorio piemontese

A prendere un treno Italo per il Piemonte possono essere anche gli appassionati di lago. La presenza di boschi e montagne, e quella del Sacro Monte a segnarne l'orizzonte, hanno portato il Lago d'Orta a godere del soprannome di "Acquerello di Dio". Scegliere il Lago Maggiore per un weekend estivo significa, invece, avere l'opportunità di visitare, tra le altre, Stresa e le Isole Borromee. Sempre nel Golfo Borromeo si trovano altre località di grande richiamo come Baveno e Verbania. Meta lacustre da non perdere è il Lago delle Streghe, con acque dall'intenso colore smeraldo, situato nel Parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero. A poca distanza dal lago si trova Crampiolo, piccolo paese posizionato in una conca tra le montagne.

In gita con i più piccoli: alcune mete consigliate

Viaggiare in famiglia è sicuramente il modo migliore per sfruttare al meglio un periodo di vacanza. Tra le mete consigliate rientra la Reggia di Venaria Reale, una delle regge sabaude più belle della regione, inserita nella lista dei Patrimoni Mondiali dell'Umanità dell'Unesco. Oltre alle sale, a sorprendere sono i curatissimi giardini, caratterizzati da opere d'arte (sia antiche che contemporanee) e sculture floreali. A intrattenere i più piccoli è una zona loro dedicata, con giochi e "animali magici". Anche le Langhe sono una destinazione ideale per rilassarsi con i bimbi, che avranno ampi spazi aperti in cui scatenarsi. Chi sceglie di portare con sé delle mountain bike potrà affrontare il percorso cicloturistico del Roero. Nel percorrerlo sarà possibile ammirare i castelli suggestivi che lo contraddistinguono, in primis quello di Govone. Si trovano a pochi chilometri da Torino, invece, il Centro Cicogne e Anatidi e il Castello di Racconigi, quest'ultimo circondato da un parco ottocentesco.

Il Piemonte ha molto da offrire ai turisti, a partire dalle località di montagna fino alle deliziose destinazioni poste in prossimità dei laghi. Non a caso, terminata l'emergenza Covid-19, il turismo sembra essere in progressiva ripresa. Tra giardini fioriti e borghi antichi, percorsi enogastronomici e vigneti, chiunque potrà trovare la meta ideale per una vacanza nei mesi estivi.