Cuneo, il giornalista Stefano Arcobelli ha presentato il libro su Federica Pellegrini

Alla presenza di Cristina Clerico Assessore allo sport del Comune di Cuneo e delle atlete azzurre Giulia Vetrano la più giovane atleta olimpica di Tokyo 2020, Anita Gastaldi plurimedagliata ai campionati italiani assoluti e convocata in nazionale maggio per per i Giochi del Mediterraneo, Cristina Caruso finalista ai campionati italiani assoluti, presso lo Stadio del Nuoto di Cuneo Stefano Arcobelli ha presentato il suo libro sulla più forte nuotatrice italiana di tutti i tempi.

Arcobelli è giornalista della Gazzetta dello Sport, redattore esperto per gli sport olimpici: nuoto, di cui è capo rubrica dal 1999, sci nordico, baseball.

Ha seguito, come inviato, 11 Olimpiadi, nonché i campionati mondiali ed europei di varie discipline: boxe, canottaggio, canoa, baseball, slittino, biathlon, snowboard.

Vincitore del Premio “Fair Play” per il suo prezioso lavoro nel raccontare e promuovere gli sport invernali, è stato insignito del premo Coni-Ussi per le inchieste nel 2011. Nel 2017 è stato premiato come miglior giornalista dell’ anno dalla Federazione mondiale del nuoto (Fina).

A far gli onori di casa Luca Albonico , presidente della FIN Piemonte e Valle d’Aosta e del CSR che gestisce l’impianto cuneese e Andrea Cuteri amministratore CSR.

Una bella serata ricca di aneddoti sulle esperienze di Federica Pellegrini ma anche di interventi delle tre atlete presenti. Giulia Vetrano racconta i momenti vissuti nella camera di chiamata di Tokyo dove Federica l’aiutava a stemperare la tensione in un passaggio simbolico tra la musa del nuoto italiano e l’atleta più giovane dei giochi olimpici.

Riflessioni e esperienze su come un atleta così rappresentativa per il nuoto italiano possa essere stata di stimolo e di esempio per le giovani atlete.

Un bel libro che tocca anche argomenti della vita privata di Federica, i suoi trasferimenti di società, i cambi di allenatori, il dolore profondo per la scomparsa del suo mentore Alberto Castagnetti.

Una cornice bellissima nel parco della piscina estiva di Cuneo resa vivace dai molti giovani e giovanissimi atleti Es. B ed A del CSR di Cuneo che hanno seguito con molta attenzione i racconti di Stefano.