A Cravanzana il neo sindaco è l'avvocato Antonio Iovieno

Il piccolo paese di Cravanzana (380 abitanti circa), salito alle cronache di voto per la presenza di ben tre liste, un numero elevato rispetto alla popolazione, ha decretato come nuovo sindaco Antonio Iovieno. Una vittoria schiacciante quella dell’avvocato con studio ad Alba, che ha ottenuto ben 188 voti, contro i 28 di Luigi Porro, ed i 2 di Laura Lupica.



Nella lista vincitrice sono stati eletti anche l’attuale presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio (40 preferenze), Emanuele Canaparo (22), Claudio Meriggio (21), Daniele Ravina (18), Roberto Pace (15), Aurelio Baracco (12) e Walter Gabutti (12).

L’opposizione sarà rappresentata da Luigi Porro (28), Luis Henrique Baracco (7) e Isira Brovia (6).



Antonio Iovieno, classe 1980, fresco di nomina alla prima esperienza da Sindaco, ringrazia i concittadini e introduce così il suo mandato: «Ringrazio i membri della lista che mi hanno appoggiato. I concittadini hanno premiato persone conosciute in paese che, ognuno per le proprie capacità, si è sempre messo a servizio della comunità. La nostra campagna elettorale è stata “minimal” proprio perché abbiamo puntato sulla conoscenza che c’è tra di noi, e credo che siamo stati premiati anche per questo. Ora mi auguro che si possa fare bene e che possa instaurare una collaborazione con e tra la gente.



Nei piccoli Comuni il dialogo è fondamentale su eventuali problemi e proposte per risolverli insieme, in base alle possibilità dell’amministrazione comunale. Il nostro programma infatti si fonda sulla valorizzazione dei rapporti sociali e del territorio, in base alle esigenze reali. Siamo in Alta Langa e, ad esempio, ci vogliono servizi per le persone che non possono muoversi indipendentemente. Punteremo anche sulla nocciola, da valorizzare sia come prodotto che come ambasciatore che racconta il territorio, e non dimentichiamo la scuola, aspetto importante per il futuro della comunità. La nostra promessa è l’impegno che ci metteremo, e speriamo di ottenere il massimo risultato possibile».