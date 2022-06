A Roccaforte Mondovì torna "Grazielle in fuga"

Roccaforte Mondovì torna ad essere la capitale delle "Grazielle".

Domenica 26 giugno, la Consulta Giovanile e il Circolo Acli Amici di Prea “rimettono in strada” Grazielle in Fuga, un evento unico: una corsa goliardica per bici monomarcia, giunta alla seconda edizione, dal centro del paese alla frazione di Prea.