A Tarantasca torna onde sonore con tanta voglia di far ballare tutti

Matteo Romano, lo spettacolo Stars a Pop Rock Celebration con i Sun Sunshine Gospel Choir, i Dejavu, Antani project, Dj Elia e Don Paolo DJ sono gli ospiti che saliranno sul palco del festival Onde Sonore che torna quest’anno a Tarantasca da giovedì 14 luglio a sabato 16 luglio. Onde Sonore è un circolo Acli nato nel 2004, che ha al suo interno oltre 60 soci, molti di questi giovani e giovanissimi, che operano volontariamente per la riuscita della manifestazione giunta quest’anno alla 21° edizione e in breve tempo diventato un appuntamento fisso per tanti cuneesi e non.

Ad aprire il festival giovedì 14 luglio sarà il prestigioso coro Sun Sunshine Gospel Choir finalista della trasmissione televisiva Italia’s got Talent nel 2018, che proporrà uno spettacolo da titolo “Stars a pop-rock celebration”, un maestoso spettacolo di luci e musica e un imponente allestimento per rivivere le canzoni pop e rock più amate di tutti i tempi. 100 voci sul palco con una band di musicisti interpreteranno i più grandi successi di sempre, uno spettacolo unico. Biglietti in prevendita su TicketOne

Venerdì 15 luglio serata a ingresso libero, animata dai Dejavu, una cover band tra le più ascoltate in tutta Italia, con all’attivo oltre 150 date all’anno. Nati nel piacentino nei primi anni duemila, hanno all’attivo anche alcune registrazioni inedite. Questa è una delle poche date piemontesi, l’unica cuneese. A seguire il dj set per ballare tutta la notte con Don Paolo DJ.

Gran finale sabato 16 luglio, quando saliranno sul palco Matteo Romano e, a seguire, serata ad ingresso libero con Antani Project e Dj Elia. Matteo Romano, oramai entrato di diritto nel panorama musicale nazionale visto al Festival di Sanremo quest’anno, nato a Cuneo nel 2002 è uno degli astri nascenti del cantautorato italiano. Questo è il suo primo concerto a Cuneo. Dopo l’esibizione, si apriranno i cancelli, serata ad ingresso libero con Antani Project Band che propone un repertorio di cover e poi Dj Elia per chiudere in bellezza.

Sul sito internet www.ondesonore.com è possibile trovare tutte le informazioni relative all’evento e i biglietti in prevendita per il concerto di Matteo Romano e di Star Pop Rock Celebration. Gli altri concerti sono ad ingresso gratuito con consumazione obbligatoria.