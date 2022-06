Alba piange Pieranna Costa, infaticabile attivista e animatrice della cultura cittadina

E’ una figura importante, per la qualità dell’impegno che seppe profondere nella vita sociale e culturale della capitale delle Langhe, quella di cui Alba piange la perdita con la scomparsa di Piera Costa, mancata nella notte a causa del male contro il quale lottava da alcuni mesi.



Classe 1951, maturità magistrale, impiegata Telecom da tempo in pensione, Piera Costa, per tutti Pieranna, è stata infatti una figura sempre attivamente presente nell’associazionismo locale e in particolare nei movimenti in difesa dei diritti delle persone e delle donne.



Un'infaticabile vocazione sociale, la sua, alla quale affiancò quella politica – consigliere comunale per due mandati, prima nella maggioranza che sosteneva l’allora sindaco Enzo Demaria (1995-1999) e poi all’opposizione durante il primo mandato di Beppe Rossetto (1999-2004) –, come anche quella culturale, in special modo come fondatrice e volontaria della Cooperativa Libraria La Torre.



«La malattia che l’ha colpita negli ultimi mesi ha vinto su una donna tenace, schietta, convinta in ciò che faceva – la ricorda il consigliere comunale Fabio Tripaldi –. Siamo diventati amici e per la Libreria La Torre abbiamo organizzato insieme diversi eventi, sia ai tempi del mio assessorato che come socio e volontario di questa realtà che lei amava definire “una sacca di resistenza”, dove si faceva cultura e si dava spazio al pensiero. Piera era schietta, non nascondeva nulla, l’ho stimata anche per questo e per molte altre cose. Aveva pregi e difetti che la rendevano unica. Con lei potevi anche discutere animatamente per poi trovare un equilibrio costruttivo, segno della sua grande intelligenza. Alba perde un’autentica animatrice culturale».