All'Iris di Dronero Natalino Contini: una serata di magia non per ma "con" i bambini

Sarà tempo di stupirsi, e perché no, di tornare anche un po’ bambini sabato 25 giugno a Dronero.

Nell’ambito della rassegna SIM SALA BLINK, alle ore 21, sul palco del teatro Iris arriverà il prestidigitatore Natalino Contini, per coinvolgere grandi e piccini in uno spettacolo dove l'imprevedibile diventa realtà.

Ultimo grande evento prima della pausa estiva, organizzato da Blink Circolo Magico per la rassegna 2021-22 patrocinata dal Comune di Dronero, dalla Provincia di Cuneo, dall’ATL Cuneese, dalle Terres Monviso e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Il gusto della battuta ed il gioco che riesce e non riesce fanno dei suoi spettacoli, tra la magia e il cabaret, qualcosa sempre di diverso: Contini è un personaggio davvero inconsueto nel panorama della magia moderna. Nel suo show, sovente i riflettori si spostano sul pubblico, in particolare sui bambini e ragazzi che, incoraggiati a salire sul palco, diventano protagonisti dello spettacolo, mentre lui, il mago, assiste al suo stesso divertimento.

“Abbiamo deciso di dedicare questo nostro ultimo appuntamento della stagione ai più piccoli" - racconta Giorgio Barbero, presidente di Blink Circolo Magico - “Di solito, nei nostri spettacoli cerchiamo di proporre artisti che si rivolgono a un pubblico trasversale per abbracciare, incantare ed emozionare un po’ tutti. Questa volta però facciamo di più: abbiamo scelto un mago che farà magia non per ma con i bambini. E saranno proprio loro il vero motore magico della serata. Chiunque di noi da bambino è stato letteralmente stupito da un mago e il ricordo di quel momento ci accompagna ancora oggi. Con Natalino Contini i bambini presenti ne resteranno sicuramente colpiti: il suo coinvolgimento magico è unico e, con la complicità dei bambini, capace di arrivare proprio a tutti”.

Iscritto dal 1982 al Circolo “Amici della Magia” di Torino, oltre a far parte del Direttivo, Natalino Contini è responsabile e tiene corsi sulla prestidigitazione per bambini/ragazzi e adulti. Ha vinto numerosi riconoscimenti in prestigiosi concorsi nazionali ed è stato ospite in numerose trasmissioni televisive. Il teatro però è la sua casa prediletta, nella quale riesce ad esprimere al meglio una personalissima arte magica.

“Siamo felici ed orgogliosi" - prosegue Giorgio Barbero - "quest’anno la nostra rassegna ha avuto un ottimo successo di pubblico e siamo già al lavoro per programmare la prossima. Ospiti eccezionali hanno ricevuto i migliori applausi del nostro fedelissimo pubblico che ci segue un po’ da tutta la regione. Blink è conosciuto come 'il circolo magico più felice del mondo' e ogni volta che termina uno spettacolo la felicità e lo stupore si percepiscono negli occhi di tutti. Per noi questa è una soddisfazione immensa: il nostro compito è anche questo, divulgare la bellezza del condividere attimi di magia a teatro. Grazie a tutti quelli che ci sostengono e ai nostri soci che si impegnano per portare avanti il nostro progetto”.

Per lo spettacolo è consigliata la prenotazione al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it. Al teatro sarà possibile accedere secondo le normative covid vigenti.