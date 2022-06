Beinette, domani modifiche alla viabilità per il passaggio del "Giro d'Italia Under 23"

Il giorno 16 giugno 2022, il territorio comunale sarà interessato dal passaggio della gara ciclistica "Giro d'Italia Under 23".

Per questo motivo, si dispone la chiusura totale alla circolazione in entrambi i sensi dalle 14:13 del giorno 16 giugno fino al termine della competizione dei seguenti tratti:

- Via Martiri, dalla rotonda grande verso Cuneo alla "rotonda delle montagne"

- Via Vecchia Cuneo, dalla "roronda delle montagne" fino alla "rotonda di San Rocco"

- Via Circonvallazione

- Via Chiusa di Pesio



Sono istituite, inoltre, limitazioni alla sosta veicolare con rimozione forzata dalle ore 11:00 alle ore 15:00 di giovedì 16 giugno 2022 nei seguenti tratti di strada:

- ambo i lati di Via Martiri dal n. civico 56 al n. civico 98;

- ambo i lati di Via Vecchia di Cuneo dal n. civico 2 al n. civico 22;

- ambo i lati di Via Circonvallazione dal n. civico 2 al n. civico 80;