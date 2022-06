Fondazione Baravalle, dal Piemonte una reale istituzione per il pubblico interesse sociale

Il presidente Luca Baravalle, promotore e ispiratore dell'iniziativa, nel ratificare con la propria firma - avvenuta nel celebre studio del Notaio Morone in Torino - la nascita del soggetto fondativo, ha evidenziato fin da subito i punti cardinali dell'agire programmatico e gestionale: la tutela della persona, concetto più ampio di quello individualistico, come motore di crescita materiale e morale della società, attraverso lo svolgimento di attività editoriali, divulgative, nonché di coordinamento di enti e soggetti erogatori e donatori, oltre che di elaborazione e attuazione progettuale per venire incontro a quelle realtà sociali e geografiche, comprese le aree industriali e rurali depresse, a rischio marginale ma con potenzialità da rimettere in circolo.

Si tratta, come spiegato dallo stesso Luca Baravalle, imprenditore del settore agroindustriale, di obiettivi che riflettono sia la dottrina sociale cattolica, alla base del primo sviluppo industriale dell'Italia, sia le sue applicazioni in senso più esteso e laico, in quella ottica di universalità che porterà la fondazione a operare in ambito sia locale che nazionale e anche estero, poiché molte risorse, strategiche e funzionali all'oggetto costitutivo e statutario, sono attivabili attraverso una progettazione di area vasta in grado di mettere in dialogo, con elementi di affinità, Nazioni diverse e regioni di esse.

"Il dialogo tra economia industriale ed economia finanziaria, spesso o non di rado viste come grandezze se non agli antipodi in dialettica o in contrapposizione fra di loro, è viceversa fondamentale per conseguire in pieno gli obiettivi di una effettiva realizzazione della sfera personale e comunitaria: ciò in termini di iniziative imprenditoriali innovative e di un nuovo sistema di solidarietà sociale sostenibile e in grado di preparare al lavoro, alla formazione continua, all'incentivazione del risparmio come risorsa per la crescita degli investimenti a elevato ritorno economico e sociale. I nomi che, sulla base di consolidati e reciproci rapporti di amicizia e fiducia, hanno scelto di fare parte della fondazione, alla quale ho l'onore di aver potuto attribuire il cognome della mia famiglia, sono la sintesi di tutti questi orientamenti".