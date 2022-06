Fuori servizio l'unico distributore di metano nel monregalese: cresce il malcontento degli automobilisti

Cresce il malcontento tra gli automobilisti con veicoli a metano che, ormai da più di un mese, non possono più fare rifornimento al distributore sulla statale 28 in località Gandolfi.

Nessun cartello o biglietto per spiegare il motivo dell'indisponibilità del carburante: i prezzi, però, vengono regolarmente aggiornati sul tabellone.

Un problema non da poco perché non solo il distributore "Tamoil", è l'unico ad offrire questo servizio in zona monregalese, ma anche perché i più vicini sono a Cuneo e Millesimo.