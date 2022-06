I volontari della Protezione Civile di Beinette ripuliscono l'alveo del torrente Josina

Volontari della Protezione Civile di Beinette all'opera. Il gruppo, in questi giorni, ha ripulito con cura l'alveo del torrente Josina in centro paese.

L'intervento era già programmato per il mese di maggio, ma una serie di iniziative che hanno richiesto la partecipazione massiva della protezione civile (Giro d'Italia in primis) nelle scorse settimane, ha costretto a spostare il lavoro.

L'amministrazione comunale ringrazia i volontari del gruppo di Protezione civile per il lavoro svolto e per essere sempre disponibili per il paese.