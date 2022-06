Incontro annuale per il Club Lions Alba Langhe con il club francese di Saint Laurent du Var

Si è tenuto al ristorante Cantamerle di Saint Laurent du Var, il 3 e 4 giugno, il rinnovo dei Patti di amicizia con il club francese, a ridosso di Nizza marittima.



Nell’ambito di una cerimonia impeccabile nella quale i cugini francesi hanno accolto, con rinnovato ardore, gli albesi con cui avevano stipulato un solido gemellaggio costituito agli inizi del 1978.

Il Club Alba Langhe ha partecipato, inoltre, all’intronizzazione (ingresso) nel Club di Saint Laurent du Var di nuovi soci: Alain Cartau e Gianfranco Pompeo. Quest’ultimo è stato delegato Enit di Nizza e grande amico di Tommaso Lo Russo, ai tempi dell’Apt Langhe e Roero.

In Svizzera, con la collaborazione di Pompeo, si erano realizzati alcuni incontri gastronomici al Beau Rivage di Losanna e al Noga Hilton di Ginevra a cui aveva partecipato anche il compianto Pio Boffa con lo chef Danilo Lorusso de La Crota di Roddi.

Durante la serata di gala è seguita la cerimonia di passaggio delle cariche dal presidente Alain Abrigo, di chiare origini langarole, al nuovo presidente Alain Brachini.

Al rinnovo dei Patti di amicizia tra i due Club assisteva anche il sindaco Joseph Segura che ha ricevuto in omaggio dal Club Alba Langhe un libro/incisione dedicato a Beppe Fenoglio, in occasione del suo centenario.

Tutti i personaggi invitati hanno espresso, in francese, il proprio messaggio di intenti e di consolidamento per il rinnovato patto di amicizia.

Tra questi, il presidente del Club Lions Alba Langhe ha cosí esordito: «Gentili Signore, gentili signori, autorità. Sono particolarmente lieto di essere qui a Saint Laurent du Var a rappresentare, con l’amico Valter Bera, il Club Alba Langhe in occasione del rinnovo dei Patti di amicizia di un gemellaggio che risale al 1978. Sono nel Club Lions Alba Langhe soltanto dal 2018 e ne sono presidente da tre anni e sarà l’ultimo.

Il nostro primo incontro con Voi, per me, è stato ad Alba lo scorso anno a settembre 2021. Sembra incredibile, ma mi pare di conoscervi da sempre e non solo da un anno.

Percorsi di Club che sono stati diversi, ma sempre in sintonia ed è per questo che la mia aspirazione è quella di coinvolgervi in qualcosa da realizzare insieme, per esempio, nel Service di North Kinangop Hospital o di quant’altro si possa ipotizzare da realizzare insieme. Partendo da incontri che potranno avere almeno cadenza annuale. Il mio augurio è che ci si possa rivedere in modo regolare e mantenersi in contatto frequente se non settimanale.

In un momento di miopia generale mi viene in mente una frase mutuata da Jonathan Swith: “Visione è l’arte di vedere ciò che altri non vedono” e mai, come ora, è fondamentale. Chiudo con un augurio a tutti noi e agli uomini e donne di buona volontà: fais que ton rêve soit plus long que la nuit".

In particolare, tutti si sono detti in coro felici di continuare a sviluppare nuovi rapporti a cui si vuole aggregare il sindaco di Saint Laurent du Var che è passato dai soli 8 mila a 40 mila abitanti e tesi ad una ristrutturazione edilizia e urbanistica che vedrà cose strabilianti.

Venerdì 10 giugno, in comune di Alba, l’incontro con il vice sindaco della città per illustrare l’esito dell’incontro, in Francia da parte del Club Lions Alba Langhe, con il Club gemello.

Il vice sindaco Carlotta Boffa ha dichiarato: «Sono particolarmente soddisfatta del successo del rinnovo dei Patti d’amicizia da parte del Club Alba Langhe con quello di Saint Laurent du Var. Sono convinta che il gemellaggio sarà foriero di grandi sviluppi sotto l’aspetto turistico e culturale per le nostre città. Io e il sindaco Carlo Bo saremo particolarmente onorati di accogliere nella nostra Città la visita del sindaco Joseph Segura».