L’Aido al giro d’Italia under 23

Quest’anno il Giro d’Italia under 23 di ciclismo su strada tocca la provincia Granda. Sono ben 3 le tappe che passeranno sulle strade del cuneese, e saranno decisive per l’assegnazione della maglia rosa al miglior ciclista non ancora professionista. L’Aido (Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) sarà presente come main sponsor della manifestazione.

L’associazione sponsorizzerà la maglia bianca che viene destinata al miglior giovane presente in classifica generale. È da diversi anni che l’associazione per la donazione di organi partecipa attivamente alla corsa, la presidente nazionale Flavia Petrin crede fortemente in questa forma di comunicazione, passando attraverso lo sport si riesce a portare il nostro messaggio di solidarietà per le tante persone in lista di attesa per un trapianto. Anche i volontari dei gruppi cuneesi saranno presenti lungo il percorso, in special modo alla partenza e all’arrivo dove i tifosi e i curiosi potranno trovare al desk dell’associazione maggiori informazioni sulla nostra attività. Le tappe in programma si terranno il 16, 17 e 18 giugno.

La prima tappa sarà la Busca – Peveragno di 147 chilometri. La seconda sarà la più avvincente perchè porterà i giovani corridori da Boves al Colle della Fauniera, 110 chilometri che culmineranno ai 2480 metri del mitico colle dopo 2920 metri di dislivello. Infine ci sarà l’epilogo nella tappa dal nome che evoca grandi sfide : la Cuneo-Pinerolo di 121 chilometri.

Durante la gara ci sarà anche un momento dedicato agli sportivi che hanno ricevuto il dono di un organo, sul traguardo sfileranno ciclisti trapiantati, per la provincia di Cuneo a portare la maglia dell’associazione sul tragitto sarà Eros Broccardo di Ceva. Vi aspettiamo quindi sulle strade del Giro per tifare per i giovani ciclisti e magari per pensare almeno un attimo alle tante persone in lista d’attesa, con la vita sospesa nella speranza di un trapianto. https://www.giroditaliau23.it/ https://aido.it/