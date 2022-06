Spazzamondo: Bra al secondo posto tra i Comuni con più di 3 mila abitanti

Il Comune di Bra si è classificato al secondo posto, a livello di partecipazione, tra i Comuni con più di 3 mila abitanti nell'ambito del progetto "Spazzamondo. Cittadini attivi per l'ambiente", promosso dalla Fondazione CRC e svoltosi lo scorso 4 giugno.

Nel corso della cerimonia di premiazione, che sarà nel mese di luglio e coinvolgerà altre otto città della provincia di Cuneo, Bra riceverà in premio dagli organizzatori attrezzature per la manutenzione di aree verdi cittadine.

Alla seconda edizione dell’iniziativa organizzata dalla Fondazione CRC hanno partecipato in totale 15.000 persone di 184 Comuni. A Bra, grazie ai numerosi volontari di tutte le età che hanno aderito al progetto, giovani generazioni in testa, sono stati raccolti circa 500 chilogrammi di materiale, che è stato poi correttamente smaltito.

«Ringraziamo tutti i volontari che hanno partecipato all’evento – commentano il sindaco Giovanni Fogliato e l’assessore all’Ambiente Daniele Demaria – e in particolare i giovani, che hanno offerto una preziosa testimonianza ai loro coetanei. Promuovere la sostenibilità e la cura dell’ambiente è una delle nostre priorità ed è fondamentale, in tal senso, un ampio coinvolgimento di tutta la cittadinanza, in termini di sensibilizzazione e prevenzione».

A Bra, l'evento è stato realizzato anche grazie alla collaborazione del Gruppo Civico Volontari Protezione Civile.