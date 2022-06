Torna Miss Damigella d'Onore, concorso di bellezza indetto da Federcastelli.

Prima tappa giovedì 16 giugno alle 21 a Fossano presso il Castello degli Acaja, durante la Cena medioevale del Palio.

Tra le partecipanti 3 " fasciate" a miss Fragola e 2 finaliste del 2021 del nostro Concorso. Sarà presente come madrina Alessia Perona Miss Damigella d'Onore 2021. La vincitrice accederà di diritto alla Finale Nazionale di fine ottobre. Concorso che si svolgerà esclusivamente all'interno di Castelli e le ragazze sfileranno non in costume da bagno ma i abito d'epoca.

Per l'occasione, a Fossano, indosseranno costumi realizzati da Fiorenza Rastello (costumista teatrale e d'epoca) della quale ricorre il primo anniversario dalla sua scomparsa.