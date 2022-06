Una via ciclabile e una passerella sul Tanaro per ridare vita al ponte albertino di Pollenzo (FOTO)

In realtà forse non conosciamo la loro storia. Quando sono stati realizzati? Da chi? E perché?

Il ponte era in legno e percorribile anche da carri e mezzi a motore, legato da grandi cordoni ai due piloni in muratura, come si può ancora vedere nelle cartoline d’epoca esposte sulle bancarelle dei mercatini. Fu fatto saltare in aria dai partigiani come atto di resistenza, per tagliare la strada ai nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale.