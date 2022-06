ADM sequestra a Taranto apparecchi non autorizzati per giocare a casinò online con soldi veri

A Taranto sequestro, da parte del personale dell’Agenzia Dogane e Monopoli, di due apparecchi messi a disposizione per il gioco online all’interno di una sala giochi ma privi delle autorizzazioni richieste.

Grande attenzione, da parte dell’Agenzia Dogane e Monopoli, nei confronti del gioco illegale, del gioco minorile e anche del corretto adempimento fiscale. Per questa ragione, ogni tot di tempo, controlli a tappeto vengono effettuati in tutta Italia. In Germania, dove un vuoto normativo, aveva portato a una crescita esponenziale del gioco d’azzardo clandestino, tanti sono stati i problemi legati a questo tipo di difficoltà legislativa. Nel nostro Paese, dove le norme sono certamente più severe invece, il monitoraggio di esercizi e siti è fondamentale e frequente.

Va detto, comunque, che in Italia il lockdown ha prodotto la chiusura forzata di tutti gli esercizi autorizzati al gioco d’azzardo e alle scommesse per un periodo molto lungo, circa un anno e mezzo. In tutto questo lasso di tempo, i migliori siti di casinò online con soldi veri hanno avuto un’impennata di utenti e registrazioni mai visti in precedenza. Questo perché un casinò in rete che funziona, qui la lista dei casinò online con soldi veri, ha maggiore varietà, una velocità senza paragoni e un’affidabilità che cresce in base a una tecnologia sempre più avanzata. E tanti utenti, anche quelli meno convinti, si sono ritrovati a vivere un’esperienza molto intensa e ovunque ci si trovi, anche con lo smartphone al mare.

I tavoli live sono il futuro dei migliori siti di casinò online?

La gente ama il divertimento. Ora che sono ricominciati i concerti si è percepito che le persone, dopo due anni difficili, hanno voglia di fare cose. E tra le tante cose, certamente, c’è il gioco d’azzardo, vissuto principalmente online, con la tranquillità di poterlo fare sempre. E sempre, infatti, si può vivere l’esperienza di un tavolo live, sia esso di poker, blackjack, baccarat o roulette. Una videocamera punta sul croupier in carne e ossa che si trova su un tavolo reale e gli utenti, in chat, fanno il loro gioco in diretta. Si può, in questi tavoli, anche interagire in una chat con gli altri utenti seguendo una rigida netiquette.

La netiquette, visto che ci troviamo tra clienti giocatori dello stesso operatore, è fondamentale per non creare situazioni spiacevoli durante il gioco. Non ci si può, infatti, insultare in nessun modo o bloccare la partita con qualche trucchetto. Non si può, neppure, rallentare il gioco, pena l’espulsione immediata dal tavolo. I comportamenti vengono moderati da operatori del sito che sono preposti proprio al controllo dei player che devono, sempre e comunque, essere professionali e intercedere affinché il gioco prosegua senza nessun intoppo.

La sicurezza e la protezione dei dati sensibili

Quando i casinò online con soldi veri sono iniziati a diventare più conosciuti uno dei nodi che più preoccupavano i clienti era, certamente, quello della sicurezza. Parliamo, infatti, di registrazione di dati sensibili e bancari lasciati in mano a possibili truffatori e tentativi di phishing. Per questa ragione, moltissime persone hanno rinunciato, per tanto tempo, al gaming online. Quello che possiamo dire è che le cose, ora, sono diametralmente opposte e non c’è posto più sicuro di un casinò online. I dati, sottoposti a protocolli SSL di protezione, sono praticamente criptati fin dall’inizio e, quindi, restano segreti anche ai malintenzionati. I dati bancari, grazie ai tantissimi metodi di pagamento differenti, sono esclusi da qualsiasi tipo di problema, anche al sito stesso.

Mettiamo il caso, ad esempio, che l’operatore fallisca e il sito venga chiuso. Il conto gioco del giocatore, se ci troviamo su un sito legale e con licenza, è escluso da qualsiasi inconveniente e resta immacolato in ogni situazione. Questo ci sembra essere il motivo, su tutti, della crescita esponenziale del settore online in tutto il mondo. Non è solo il lockdown, infatti, la matrice di questo cambiamento, ma anche una tecnologia sempre più avanzata e un software sempre più specifico che ha reso l’esperienza utente facile, intelligibile e divertente. Chi siamo noi per fermare un futuro che ci sembra essere, fuori da ogni dubbio, sempre più prossimo e a portata di mano? Nessuno, certamente.