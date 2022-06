Errebi Nissan annuncia due importanti novità: la partnership con Waya Padel di Asti e il nuovo Nissan Qashqai Motorizzazione E-Power

Errebi Mobility è il nuovo brand che da fine 2021 rappresenta tutto ciò che riguarda i servizi di mobilità della società storica di Asti, Errebi SpA.

Errebi, con oltre 50 anni di storia, si occupa di autovetture e veicoli commerciali. Negli anni ha deciso di ampliare la sua offerta sia da un punto di vista geografico (aprendo i saloni di Alba, Alessandria, Albenga, Genova e Torino) sia da un punto di vista merceologico (non solo auto, ma anche moto, bici e monopattini elettrici).

La stagione estiva vede Errebi pronta alle nuove sfide. Terminati gli ecoincentivi, la proposta commerciale non può esaurirsi. “Siamo una concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Nissan e Mitsubishi, con grandissima attenzione ai servizi di assistenza, per la manutenzione ordinaria e straordinaria sino al servizio di autodemolizione che rappresentiamo con il brand SOS Autodemolizioni” spiega l’Amministratore delegato e Direttore Marketing, Stefano Borsello.

Pur avendo da poco aperto la sede in una città metropolitana come Genova e inaugurato la sede dedicata alle dueruote a Torino in Corso Traiano, l’attenzione al territorio astigiano resta. Da qui nasce un’iniziativa che attirerà l’attenzione di tutti gli sportivi della zona.

La nuova struttura dedicata al padel di Asti, all’interno del circolo ricreativo Way Assauto, ha attivato una partnership strategica con Errebi. A partire da fine giugno e sino a tutto il 2023 il Waya Padel ospiterà i tornei Errebi e potrà usufruire dell’importante contributo, non solo economico, per attrezzatura e abbigliamento tecnico e premi di fine torneo.

La prima iniziativa riguarda il torneo misto del prossimo 25 e 26 giugno denominato “Trofeo Nissan Qashqai”. Sono aperte le iscrizioni da effettuarsi al numero di telefono 376 140 2300.

Durante la conferenza stampa di mercoledì 15 sarà inoltre presentata la novità più “elettrica” dell’anno: Nissan Qashqai E-power.

E-POWER è il nome del moderno propulsore inventato e brevettato da Nissan. “E’ davvero unico nel panorama automobilistico.” dichiara Riccardo Siano, Brand Manager Nissan. E continua: “E-POWER è la migliore soluzione elettrificata disponibile, alternativa al diesel e vero elemento di transizione verso la mobilità 100% elettrica.“

E-POWER offre il piacere di guida tipico dei veicoli elettrici con accelerazione brillante e lineare. “La stessa sensazione che si prova alla guida di una berlina dalle alte prestazioni, ma con maggiore fluidità e progressione nell’erogazione della potenza.”

Le prime consegne sono previste per settembre. L’invito è di recarsi quanto prima in una delle due concessionarie Errebi ad Asti in Corso Alessandria, 561 e ad Alba, corso Asti ang. Strada Porini per configurare l’auto e definire una proposta. In questo sarà possibile ricevere il nuovo Qashqai E-power già al rientro delle vacanze estive.

