Gagliasso e Demarchi (Lega Salvini Piemonte): "Con la Lega in Regione più di mezzo milione di euro per tutelare le scuole di montagna"

Con la Lega in Regione continua la difesa delle nostre Terre Alte. L’assessorato leghista alla Montagna ha infatti approvato la delibera per la predisposizione di un bando da 540mila euro a favore delle scuole di montagna.



In particolare, la finalità è il mantenimento dell’attuale offerta formativa per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado che si trovano in contesti particolarmente difficili e a rischio marginalità. Lo stanziamento, che sarà assegnato alle Unioni Montane, prevede contributi fino a 36mila euro per coprire i costi del personale e l’eventuale organizzazione di percorsi pluriclasse.



“Con questa maggioranza, di cui la Lega è prima forza, i territori di montagna sono tornati al centro dell’azione politica della Regione - commentano i cuneesi del Carroccio Matteo Gagliasso e Paolo Demarchi - . Difendere le scuole di montagna, garantendo standard formativi in linea con quelli di aree meno marginali, significa dare un futuro alle nostre comunità, per giunta in un periodo storico caratterizzato da un drammatico calo demografico. Per scongiurare la desertificazione delle nostre Terre Alte è infatti necessario offrire servizi sempre più efficienti, e la scuola è certamente uno di questi. Una strategia complessiva che l’assessorato leghista alla Montagna ha già avviato con il bando sulla residenzialità in montagna, che ha portato più di 300 famiglie a trasferirsi in piccoli borghi del nostro Piemonte. E a breve si vedranno gli effetti del bando per l’apertura delle ‘botteghe dei servizi’, che diventeranno cuore pulsante di comuni che altrimenti non avrebbero alcuna attività a disposizione dei residenti. Interventi particolarmente importanti per un territorio eterogeneo come quello della Granda”.