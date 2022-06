Le suggestioni di INSIEME sull’acqua, fonte di vita

Il convegno che si è svolto sabato mattina a Savigliano, presso il Lago “La Sirenetta”, sul tema dell’acqua non solo ha riunito esperti e professori del Politecnico e Università degli Studi di Torino, ma è stato per l’Associazione Insieme un punto di arrivo e, allo stesso tempo, di inizio. Infatti al termine del convegno i due rappresentanti dell’associazione, Alberto Fissore del Pianeta Agricoltura e Marco Cerati del Pianeta Economia, hanno esposto delle “suggestioni” che verranno presentate agli amministratori ed istituzioni locali, frutto di conclusioni sul percorso di studio intrapreso in questi mesi di preparazione all’evento, e soprattutto proposte e spunti su cui lavorare per cercare di risolvere le criticità che sono emerse sull’argomento.

«L’acqua è un bene fondamentale per la vita di tutti gli esseri viventi, ma non solo: è elemento che ricopre gran parte della superficie del pianeta Terra. Tutti noi siamo chiamati a preservarla al meglio, gestirla con nuovi criteri, viverla a pieno» spiega Alberto Fissore «La redazione e la divulgazione di questo documento che abbiamo preparato non vuole essere fine a sé stesso, ma uno strumento di azione, riflessione e soprattutto stimolo per tutti i soggetti che a vari livelli possono incidere in modo positivo sul futuro di questo elemento vitale».

Le suggestioni di Insieme sono state raggruppate in sei macro-categorie: l’acqua potabile, il recupero delle precipitazioni, l’utilizzo in agricoltura, la risorsa, il turismo e l’ambiente. E sono consultabili dal sito www.associazioneinsieme.info.

Conclude Fissore: «Vorrei ringraziare sentitamente i colleghi del Pianeta Agricoltura per l’impegno profuso nella stesura di questo documento, e Marco Cerati con il suo gruppo di Economia per il supporto e condivisione di spunti».