Il mondo del web ultimamente offre molte possibilità di guadagno: dai lavori online, alla monetizzazione attraverso video e l’utilizzo dei follower, anche se quella che offre una maggior possibilità di aumentare i propri profitti è quella legata al mondo degli investimenti online. In particolar modo, le criptovalute ha subito una notevole diffusione negli ultimi anni, tanti che sono molti coloro che hanno deciso di investire nella moneta digitale. Lo sviluppo di questa valuta è in ascesa, tanto che anche alcuni paesi europei stanno pensando di introdurre una moneta di scambio virtuale. Forse però non tutti sanno che c’è anche la possibilità di creare le proprie criptovalute.

Ovviamente non è un metodo semplicissimo: servono software molto potenti, e le apparecchiature in grado di supportarle richiedono molta energia elettrica consumandone molta. Inoltre sono anche necessari dei metodi efficienti di raffreddamento delle macchine dedicate a questo tipo di attività, in quanto si tratta di attrezzature che svolgono un grande lavoro, e che quindi tendono a surriscaldarsi, rischiando di danneggiare i componenti interni a volte anche in maniera irreversibile. Insomma, tutto questo potrebbe tradursi in un dispendio economico non indifferente, che potrebbe anche non giustificare la creazione di criptovalute, senza contare la manutenzione ordinaria e straordinaria. C’è però un metodo molto più semplice per realizzare tutto ciò, delegando il lavoro difficile ad aziende specializzate.

Cloud Mining: ecco di cosa si tratta

Stiamo parlando del cloud mining , un servizio a disposizione degli utenti che, dopo essersi registrati alla specifica piattaforma, possono godere dell’utilizzo di quanto elencato prima, senza la necessità di acquistare ingombranti e costose. Ormai sono diversi i siti web che offrono questo servizio, ma i migliori cloud mining sono senza dubbio quelli gestiti e disponibili da ecos.am. I motivi sono svariati.

Innanzitutto, l’interfaccia è molto semplice: questo permette di utilizzare al meglio il sito, senza avere difficoltà tra le varie sezioni e, se si preferisce, è a disposizione anche l’app, scaricabile sia dall’App Store, per i possessori di iPhone, sia da Google Play per gli altri sistemi operativi. Scegliendo il cloud mining si effettuerà un contratto, dal quale viene stabilita la durata, anche sulla base dei risultati che si desidera ottenere. Il pagamento può avvenire con la carta, in maniera tale che siano messe in atto anche tutte le norme di sicurezza prestabilite dall’istituto bancario. Il reddito da mining si basa poi sull’utilizzo di attrezzatura reale, e al possibilità di ricevere i pagamenti giornalieri rende il cloud di Ecos tra i più convenienti. Ulteriore vantaggio è quello di poter ricevere sulla propria mail un’offerta speciale per i contratti di mining su una quota superiore a $5000.

In questo modo, tutti coloro che intendono investire in criptovalute, anche senza grande esperienza, lo possono fare in maniera facile e sicura, potendo contare su di un eccellente servizio di assistenza e consulenza. Tutto questo senza spendere esorbitanti cifre in costose attrezzature, con il rischio di pagare per la loro gestione. Basterà decidere a quale contratto aderire per accedere ad un potente centro dati e iniziare a generare bitcoin.