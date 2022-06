A Le Vele Alassio la festa continua!

LA FESTA CONTINUA!



È mercoledì, il sole risplende, il mare è cristallino ed il club Le Vele

Alassio è pronto ad accogliervi per un altro meraviglioso weekend estivo!



Sabato 18 non mancherà la serata più esclusiva dell'estate: il magico

"Saturday Night"! Oltre al nostro dj resident Giorgio V., che negli

ultimi 20 anni ha fatto ballare Le Vele di Alassio, la serata sarà

animata anche dal dj ospite Cassimm, italiano di origine ma londinese

ormai da molti anni. Cassimm ha avuto modo a Londra di diventare

produttore e le sue tracce sono riconoscibili nei migliori dj set di

questa stagione.



Alla domenica si riconferma il party "Change Your Mind" a partire dalle

ore 17:00. Non mancheranno djs ospiti di fama internazionale: il dj

tedesco Sidney Charles, i djs Alex Neri e Francesco Farfa, che ci

delizieranno con un b2b esclusivo, e nuovamente Luca Donzelli, dj

resident dell'Amnesia di Ibiza.







Le Vele Alassio Saturday Night 18th June 2022



Follow your dreams, they know the way.

Let's spend a magic Saturday Night all together!!



Saturday 18th June 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

SATURDAY NIGHT

MUSIC BY

Cassimm

Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/1C70ApD9J







Change Your Mind Daytime Party Sunday 19th June 2022



Sunday 19th June 2022

From 5pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Daytime Party



LINE UP

Sidney Charles

Alex Neri b2b Francesco Farfa

Luca Donzelli



DETAILS

- Dress Code: Savage / Flowers

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Savage / Flowers

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



LE VELE ALASSIO FOOD

Catering by Borghi Ricevimenti



MENU



SWEET PLEASURES

- Macedonia di frutta fresca

- Anguria

- Gelato al Fior di Latte

- Gelato al Cioccolato



CRUDITÉ

- N°3 Ostrica della Normandia con Cipolle di Tropea

- Tartare con pescato del giorno in marinatura di The Verde e Zenzero

accompagnato dal Gambero al vapore con cipollotto al limone e centrifuga

di mela verde



HEALTHY CHOICE

- Insalata di farro con verdure Bio alla mediterranea



STREET FOOD

- Hamburger 110 gr di Fassona con misticanza di stagione

- Hot dog con crauti e salse

- French fries / Patatine fritte



Evento Facebook:

https://fb.me/e/1TUP1hn72







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEv<wbr></wbr>ents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721