A Savigliano si conclude il "Festival Pianistico"

In prossimità della Festa della Musica il Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio presenta il terzo e ultimo concerto del Festival Pianistico 2022 dedicato a giovani musicisti emergenti (con la direzione artistica di Luigi Dominici e Michelangelo Alocco e in collaborazione con la Fondazione Casa Delfino di Cuneo), concludendo così la prima stagione primaverile del progetto annuale "MusicArte – Storia e Futuro 2022".



Domenica 19 giugno alle 11 presso il Salone d’onore del Palazzo Taffini il pianista Pietro Beltramo sarà interprete di Pour le piano di Claude Debussy, della Ballata op. 52 n. 4 di Frederic Chopin e della Sonata op. 23 n. 3 di Aleksandr Skrjabin.



Ingresso gratuito.



Pietro Beltramo, nato a Torino nel 2002, ha iniziato lo studio del pianoforte nella sua famiglia di musicisti proseguendo dapprima con Gianluca Cascioli e dal 2016 con Claudio Voghera al Conservatorio “G. Verdi” di Torino presso cui attualmente frequenta il Triennio Accademico di Pianoforte. Ha appreso i fondamenti di armonia e composizione sotto la guida di Sergio Pasteris e dal 2017 studia Musica da camera con Antonio Valentino.



Ha al suo attivo partecipazioni a eventi e rassegne concertistiche, tra cui Unione Musicale e Teatro Stabile di Torino, e il conseguimento di premi e riconoscimenti in concorsi pianistici nazionali. Nel 2018 ha realizzato come pianista accompagnatore una produzione discografica per la FENIARCO (Federazione Nazionale Italiana Cori).



Ha svolto attività concertistica anche come corista del Coro Artemusica (Valperga-TORINO) con il quale ha partecipato a produzioni discografiche e concorsi, conseguendo premi in concorsi nazionali e internazionali.



L’evento e l'intero progetto si avvalgono anche della collaborazione di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione CRS, Fondazione CRT, Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura e Consulta Cultura, Comuni delle sedi decentrate del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio, Regione Piemonte.