AmiCorti IFF: premiato al Museo del Cinema di Torino il film "Ennio"

È stato consegnato ieri, al Museo Nazionale del Cinema di Torino, il Premio Speciale AmiCorti al film “Ennio”, diretto dal Premio Oscar Giuseppe Tornatore e dedicato al grande Morricone.



Il riconoscimento, assegnato dalla Presidente di AmiCorti IFF Ntrita Rossi e dal Direttore della Film Commission Torino Piemonte Paolo Manera, è stato ritirato da Marco Morricone, figlio del Maestro e coproduttore della pellicola. Nel corso della cerimonia sono intervenuti anche Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente Presidente e Direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Sono stati quindi premiati Gisella Marengo, coproduttrice di Ennio e Presidente Onorario dell’AmiCorti, Gianni Russo e Gabriele Costa per Piano B produzioni.



Questo pomeriggio al Villaggio Cinema di Peveragno è in programma la giornata dedicate alle donne “Women Empowerment”, in attesa della cerimonia di premiazione dell’AmiCorti IFF 2022 che si terrà domani dalle 18.

I vincitori delle categorie AmiCorti (cortometraggio), AmiFilm (lungometraggio), PeveCorto (corto d’animazione) e AmiClip (videoclip musicale), decretati dalla giuria internazionale presieduta da Montea Robinson, e composta da Gisella Marengo, Jimmy Jean Louis, Alberto Gimignani, Anna Zaneva, Marta Milans, Nolan Gerard Funk, Andrea del Boca, Rajneesh Duggall, Giacomo Battiato, Antonino Iuorio, Mariella Venditti, Midia Kiasat, Nana Ghana, Roger Rueff, Will Brandt, Greta Esposito, Cristina Puccinelli, Stefano Viada, saranno annunciati nel corso della serata in programma nella Sala Fellini. Saranno inoltre assegnati i premi per la categoria “student” e il Premio della Critica Cinematografica SNCCI.