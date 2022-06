Peveragno si prepara all'arrivo del Giro d'Italia Under23: ecco tutte le modifiche alla viabilità

A Peveragno si respira già, grazie ai tanti striscioni appesi agli ingressi del paese, aria di Giro d'Italia Under23.



Negli scorsi giorni e in questi che ci avvicinano alla giornata di domani (16 giugno) - in cui Peveragno figura come arrivo della quinta tappa in partenza da Busca - il Comune ha rilasciato informazioni rispetto alle modifiche alla viabilità.



Nella giornata del 16 giugno, dalle 6 alle 22, verrà attivata una chiusura temporanea con divieto di transito e sosta in via Vittorio Veneto (da incrocio via Madonna dei Boschi a incrocio via Pellegrini), piazzale ex campo sportivo, via Piave (da piazzale ex campo sportivo a via Roma), piazza Toselli, via Roma (da incrocio via Alpi a incrocio via Piave) e via IV novembre. Dalle 14.15 alle 17, verranno coinvolte via Madonna dei Boschi (da incrocio via Vittorio Veneto a Via Lazzaretto), via Lazzaretto, via Piave (da via Lazzaretto al piazzale dell'ex campo sportivo) e via Vittorio Bersezio (dal numero civico 16 all’incrocio con via Alpi).



Inoltre, ancora dalle 14.15 alle 17, il divieto coprirà via Vecchia di Montefallonio, gli incroci con la piazza di Montefallonio, via Ciarma, via del Gavotto, via Montefallonio, via Fontanili (da incrocio con via Montefallonio verso Peveragno), strada provinciale per Chiusa Pesio (dall'incrocio con via Fontanili alla rotonda cimitero e l’incrocio con via Canet), via Ambrosino e gli incroci con via Morozza, via Campana, via Primo Bersezio, via Pellegrini e gli incroci con via Bisalta e via Don G. Peirone, via Don G. Peirone e incroci con via San Rocco Ancisa e Strada Tetti Vier, strada Regione Miclet e incrocio con via dello Sport, via San Giovenale e incrocio con via Palok e via Funga, via del Colletto e incroci con strada Franceschina e Strada Valfredda, via Boves e incroci con via Pilone Rosso, Strada Spartafino, via Don Nasi e via Funga di San Lorenzo, incrocio via Boves e via Cuneo, via Belvedere, via Beinette (da incrocio con via Belvedere verso Peveragno), via Divisione Cuneense e incroci con via Bonelli via Giorgis e via Prieri.



In via Vittorio Bersezio (dal numero civico 16 all’incrocio con via Alpi) il divieto inizierà dalle 6 e terminerà alle 22, ma con circolazione possibile fino alle 14 con sbocco in via Giordana di Clans.



Venerdì 17 giugno, invece, il divieto scatterà dalle 12.15 alle 15 in via Ambrosino e incroci con via Morozza, via Campana, via Primo Bersezio, via Vittorio Veneto fino a via Pellegrini e gli incroci con via Madonna dei Boschi, via Monte Grappa, via Piave, via Pellegrini e gli incroci con via Bisalta e via Don G. Peirone, via Don G. Peirone e incroci con via San Rocco Ancisa e Strada Tetti Vier, strada Regione Miclet e incrocio con via dello Sport, via San Giovenale e incrocio con via Palok e via Funga, via del Colletto e incroci con strada Franceschina e Strada Valfredda, via Boves e incroci con via Pilone Rosso, Strada Spartafino, via Don Nasi e via Funga di San Lorenzo, incrocio tra via Boves e via Cuneo, via Belvedere, via Beinette (da incrocio con via Belvedere verso Peveragno), via Divisione Cuneense e incroci con via Bonelli via Giorgis e via Prieri.



Nei due giorni di Giro, inoltre, il Comune ha segnalato l'installazione di un doppio senso di marcia in via San Giovanni all'uscita del paese, nelle fasce orare di chiusura sopra indicate.



Infine, domani e venerdì verranno modificate anche le corse della linea Cuneo-Certosa di Pesio.



Giovedì non si effettueranno le fermate al cimitero, in viale monumento ai caduti, alla carrozzeria e al semaforo di San Giovenale, verrà istituita la fermata provvisoria in via Divisione Cuneense e verranno soppresse le seguenti corse: corsa 92 in partenza da Cuneo Stazione FS alle ore 14:45, corsa 98 in partenza da Cuneo Stazione FS alle ore 15:45, corsa 104 in partenza da Cuneo Stazione FS alle ore 16:45, corsa 79 in partenza da Chiusa Pesio alle ore 14:15, corsa 85 in partenza da Chiusa Pesio alle ore 15:15 e corsa 97 in partenza da Chiusa Pesio alle ore 16:15.



Nella giornata di venerdì verranno soppresse le seguenti corse: corsa 62 in partenza da Cuneo Stazione FS alle ore 12:45, corsa 80 in partenza da Cuneo Stazione FS alle ore 13:45, corsa 92 in partenza da Cuneo Stazione FS alle ore 14:45, corsa 61 in partenza da Chiusa Pesio alle ore 12:15, corsa 67 in partenza da Chiusa Pesio alle ore 13:15 e corsa 79 in partenza da Chiusa Pesio alle ore 14:15.